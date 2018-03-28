Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС

Новости Беларуси. Российским журналистам показали, как идет строительство белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости, а это порядка 15 человек, представляют Петразаводск и Волгодонск. Города, где изготавливали так называемое ответственное оборудование для реакторов АЭС. Сейчас оно успешно укомплектовано. Между тем, готовность первого энергоблока станции составляет 90%. Первую энергию от него Беларусь получит уже в начале следующего года.

Прямиком из Волгодонска. На белорусской АЭС Дмитрий впервые. Журналист, пишущий на энергетические темы, в Островец приехал, чтобы увидеть объект своими глазами и сравнить с Ростовским аналогом. Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС

Дмитрий Николенко, журналист (Россия):

После строительства атомной станции город воспрянул, ожил. У нас до этого был глубоко дотационный город. У нас по вечерам на час отключали электричество. Город стал донором: у людей появилась работа.

Всего в Островец приехали 15 журналистов из Волгодонска и Петрозаводска. Неслучайно в этих городах изготовили тонны оборудования для АЭС. В том числе и так называемое ответственное – для реакторов.

Татьяна Цепелева, журналист (Россия):

Впечатляют масштабы, впечатляет организация, подход, безопасность. Все на должном уровне, как и должно быть на стратегическом объекте. Кстати, масштабом объекта были поражены многие. А на память от экскурсии журналисты увозили и вот эти фото.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Первый энергоблок станции готов на 90%. К осени планируется его испытание максимально приближенное к условиям работы. Они продлятся в течение 6 месяцев. После этого, энергоблок начнет вырабатывать первую электроэнергию.

Управлять станцией, в том числе на испытаниях после физического пуска, будут 88 человек. Это несколько смен, они все обучены этому. Занятия проходят на таком тренажёре, имитирующем любые ситуации в ходе эксплуатации АЭС.

Владимир Горин, заместитель главного инженера БелАЭС:

Поочередно с реакторным цехом, отдельно с турбинным, отрабатываем взаимодействие, коммуникацию. Действие как в режимах нормальной эксплуатации, так и в режиме отклонений.