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Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС

28 марта 2018 20:25
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Новости Беларуси. Российским журналистам показали, как идет строительство белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости, а это порядка 15 человек, представляют Петразаводск и Волгодонск. Города, где изготавливали так называемое ответственное оборудование для реакторов АЭС. Сейчас оно успешно укомплектовано. Между тем, готовность первого энергоблока станции составляет 90%. Первую энергию от него Беларусь получит уже в начале следующего года.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-1

Прямиком из Волгодонска. На белорусской АЭС Дмитрий впервые. Журналист, пишущий на энергетические темы, в Островец приехал, чтобы увидеть объект своими глазами и сравнить с Ростовским аналогом.

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-4

Дмитрий Николенко, журналист (Россия):
После строительства атомной станции город воспрянул, ожил. У нас до этого был глубоко дотационный город. У нас по вечерам на час отключали электричество. Город стал донором: у людей появилась работа.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-7

Всего в Островец приехали 15 журналистов из Волгодонска и Петрозаводска. Неслучайно в этих городах изготовили тонны оборудования для АЭС. В том числе и так называемое ответственное – для реакторов.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-10

Татьяна Цепелева, журналист (Россия):
Впечатляют масштабы, впечатляет организация, подход, безопасность. Все на должном уровне, как и должно быть на стратегическом объекте. 

Кстати, масштабом объекта были поражены многие. А на память от экскурсии журналисты увозили и вот эти фото.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-13

Дмитрий Боярович, СТВ:
Первый энергоблок станции готов на 90%. К осени планируется его испытание максимально приближенное к условиям работы. Они продлятся в течение 6 месяцев. После этого, энергоблок начнет вырабатывать первую электроэнергию.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-16

Управлять станцией, в том числе на испытаниях после физического пуска, будут 88 человек. Это несколько смен, они все обучены этому. Занятия проходят на таком тренажёре, имитирующем любые ситуации в ходе эксплуатации АЭС.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-19

Владимир Горин, заместитель главного инженера БелАЭС:
Поочередно с реакторным цехом, отдельно с турбинным, отрабатываем взаимодействие, коммуникацию. Действие как в режимах нормальной эксплуатации, так и в режиме отклонений.

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС-22

Ход строительства станции контролируется каждую неделю. Следят за ним и зарубежные эксперты. В марте АЭС принимала европейскую комиссию. А до конца 2018 года в Островец нанесет визит ещё как минимум одна комиссия от МАГАТЭ.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Владимир Горин # Дмитрий Николенко

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