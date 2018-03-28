Это изменение базиса. Чего ждут от вступившего в силу декрета «О развитии цифровой экономики»

Новости Беларуси. 28 марта вступил в силу декрет «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из ключевых моментов – продление до 2049 года действия специального правового режима для Парка высоких технологий. Его резиденты могут заниматься совершенно новыми направлениями, такими как искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили.

Разноцветный мир справа – это то, как нейросети видят дорогу, все что на ней и вокруг. Разрабатываемоя здесь программа – неотъемлемый компонент для беспилотного вождения. Проекту из Беларуси всего-то 4 месяца, а американский инвестор уже выделил ему 164 миллиона долларов.

Готовый продукт должен появится в течение полугода. Сегодня, чтобы идти в ногу со временем, надо всегда бежать. Бежит вперед и белорусское законодательство в сфере IT. Если раньше успешный стартап практически был обречен держать путь на Запад. Туда, где условия для развития комфортное, то президентский декрет «О развитии цифровой экономики» их уже даже где-то опережает. «Я рискнул»: Александр Лукашенко о том, как был принят Декрет «О развитии цифровой экономики»

Беспилотники, искусственный интеллект, криптовалюты – все это есть в документе, но это частности, главное в другом. В мире развернулась настоящая гонка за будущее. Тот, кто адаптируется к стремительно меняющейся экономике, будет на гребне волны новой цифровой реальности. Документ все упростил: низкие налоги, легализация международных платёжных систем, общемировые правила игры на IT-поле.

Олег Кондратенко, руководитель IT-компании:

Это то, что приведет к такому эффекту синергии, которую никто из нас не ожидает. Когда делали ПВТ никто не ожидал, что это будет миллиард долларов. И я думаю то, что сделано сейчас, никто не ожидает, насколько это будет позитивный сдвиг. Это изменение собственно базиса. А если базис превосходит на более высокий уровень, то и вся страна переходит на более высокий уровень. Сотрудник завода может подумать: «Мне это ничего не даст». На самом деле пройдет некоторое время, и это изменение базисной основы, оно позволит увеличиться плюсом для всех жителей страны.

Небольшое помещение, с десяток сотрудников, компьютеры. В такой казалось бы неказистой обстановке рождается технологическое будущее. Средние зарплаты резидентов ударников айтишного труда ПВТ около 2000 долларов. Один программист приносит такую же прибыль, как 50 работников городских предприятий. Это и налоги в бюджет.

Без Парка высоких технологий самых талантливых ребят и специалистов, как пылесосом, высасывало на Запад. Создание белорусской силиконовой долины остановило этот процесс. Сергей Лавриненко один из создателей первой белоруской криптовалюты. Сергей уже преподает в институте цифровую экономику и блокчейн.

Сергей Лавриненко, IT-менеджер:

В молодежи я вижу интерес. Молодежь, она больше всего оживляется, когда речь идет непосредственно о том, как на этом всем заработать. Реальный рынок на сегодняшний день на сотни миллиардов долларов, который растет, будет расти и на котором каждому найдется место, если у него будет на то желание

В Беларуси сейчас настоящий бум IT-стартапов. А ведь в начале нулевых страна была аутсайдером по экспорту высоко технологичных услуг. После создания ПВТ их объем вырос в десятки раз. Миллиард человек в 150 странах пользуются разработанными в Беларуси приложениями.

Евгений Горин, СТВ:

Сфера высоких технологий сегодня при успешной судьбе стартапа – это и высокие доходы. Инвестор может вложить в проект 1 миллион, а заработать в 100 раз больше.

В восточно-европейском регионе за Беларусью прочно закрепилась репутация одной из ведущих стран по оказанию высокотехнологичных услуг. Но сейчас, когда созданы условия для ее превращении в IT-страну, в ПВТ сможет войти масса зарубежных компаний. Это не только десятки тысяч новых рабочих мест с достойной зарплатой. Это и совсем другие доходы для страны.