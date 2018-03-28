«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина

Увертюра «камвольной оперы». Вступительная партия после второго рождения. Песня промышленного гиганта ещё не спета!

После эпохи производственного декаданса комбинат, словно феникс, восстал из пепла и распахнул крылья, выбрав курс на покорение мирового торгового пространства. Теперь миллионами нитей здесь ткут, в том числе, и полотна для бильярда, чтобы белорусский обновлённый лидер текстильной промышленности затеял свою игру на международной арене промышленных титанов.

Причём, амбиций хватит для того, чтобы стать законодателем не только в моде, но и в правилах всей рыночной игры. Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:

На сегодняшний момент, в игре производства камвольных тканей «Камволь» – игрок. Технические возможности предприятия, плюс те проекты, которые мы доведём на протяжении 2018-2019 годов позволят «Камволю», с творческим подходом, стать создателем игры. То есть, где-то, может быть, и диктовать какие-то правила на рынке.

Камвольный комбинат на карте Минска появился в 50-ые годы. Крупнейшее некогда в СССР, а потом на всём постсоветском пространстве производство лёгкой промышленности всегда было в ТОПе производителей. Ведь здесь выпускали продукцию, которая всегда пользовалась спросом на мировом рынке.

Но время на курантах, что возвышаются над проходной, неумолимо шло. «Ударник производства» старел, вместе с ним – технологии и техника. Момент истины настал в 2012 году. Тогда, во время посещения предприятия, Александр Лукашенко принимает решение спасти производство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То, что я здесь увидел, – это просто преступная безответственность. Я не говорю о том, что тут надо было всё зачистить, побелить. Нет. Ну как же так: разбитые стёкла и женщины работают?! Люди есть, школа есть, сырья пока не хватает, но его много на международных рынках, можно купить. Но мы должны своё сырье иметь, чтобы привязать к источникам собственного сырья. И это мы должны сделать в течение этой пятилетки, до 2015 года, закончив всю реконструкцию до 2015 года всего этого комбината. Крутое пике в безнадёжную пропасть прекратилось. Наметились стратегические рубежи, к которым решительно продвигались в стиле «Ни шагу назад!»

Анатолий Субботко:

До модернизации «Камволь», в основном, выпускал ведомственный ассортимент так называемый. Это – ассортимент тканей полушерстяных для силовых ведомств. После завершения модернизации «Камволь» может работать и с поливискозными тканями. И, самое важное, это так называемый гражданский ассортимент высококачественных тканей, шерстяных, полушерстяных, бизнес-класса, улучшенного качества. Было инвестировано в оборудование 48 миллионов евро. Что позволило повысить производительность труда, улучшить условия труда, что немаловажно. У нас сегодня тепло, чисто и красиво.

Спустя 4 года комбинат перестроили практически на 99%. Хриплые раритеты в цехах заменили, теперь они оборудованы по последнему слову техники. Нынче 300 новеньких машин словно играют марш трудящихся.

Антикризисный манёвр совершён. Хоть масштабная модернизация позади, на предприятии уверяют: процесс совершенствования постоянен. Амбициозные планы развития расписаны, как по нотам.

А они, между прочим, переплетены и с высокими соцстандартами. К примеру, в преддверии Международного женского дня коллективу устроили музыкальный подарок. Шум цехов на время затмила классика.

Анатолий Субботко:

Женщины любят, ценят внимание. Если мы относимся с любовью и вниманием к ним, то, соответственно, получим в 2 раза больше того, что дали.

Положительная динамика в цифрах и так называемый взрывной рост. С 2015-го, каждый год превосходит предыдущий по объёмам производства шерстяных тканей в два раза. Семимильные прыжки соизмеримы с реальными возможностями. План на 2018 год – до 4 миллионов, на 2019-ый – уже 6 миллионов, а это столько полотна, что хватило бы выстлать дорогу от Минска до Пекина.

Ассортимент, как индикатор перспективности. Промышленный гигант, прошедший основательный апгрейд, не допустит просчёта, теперь только стратегически верные ходы. Ставка – на натуральные ткани из качественной шерсти. Впрочем, завоеватели мирового рынка наступают по всем фронтам: от премиум-сегмента до бюджетного эконома, от школьной формы до материалов спецназначения.

Светлана Яковенко, главный технолог ОАО «Камволь»:

Самая «фишка» камвольного комбината – это выпуск тканей группы «шерстяные, полушерстяные». В структуре имеются, конечно, ещё другие виды волокон, но мы, наверное, единственное предприятие в Беларуси, из немногих на постсоветском пространстве. Самое главное – удовлетворить спрос наших потребителей: и рядового покупателя, и швейников.

Сменилась кардинально на предприятии и сырьевая линейка. Теперь только материалы суперкласса. Хочешь быть лучшим – закупай лучшее. Шерстяные волокна экстрауровня поставляются, в основном, из Австралии и Аргентины.

Меринос – особая порода овец, чья шерсть отличается самыми длинными и тонкими волокнами высочайшего качества. Оптимальное сочетание мягкости, прочности и долговечности. Идеальное место, исходя из климата, для разведения таких овец – Австралия и Новая Зеландия. Шерсть мериноса обладает лечебными и антибактериальными свойствами.

Изделия из неё рекомендуют даже новорождённым-аллергикам. Она – спаситель при лёгочных и ортопедических заболеваниях, ревматизме.

100%-ные шерстяные изделия, как показывает международная практика, теряют свою долю на рынке. За последние 5 лет и хлопок, и шерсть в чистом виде показали почти 20%-ное падение объёмов продаж. Натуральное стоит дороже, к тому же функциональность миксовых материалов гораздо выше. Особенно если речь идет о молодёжном современном ассортименте.

Тенденции диктуют максимально задействовать синтетические, искусственные волокна, а также натуральные, но другого вида. На «Камволе» проявили рыночную гибкость – освоили выпуск так называемых смесей «шерсть плюс»: вискоза, лён, полиэфир. Сложные по составу ткани – интересный материал. Грани натуральности и функциональности – за оптимальные деньги.

Компонентный рекордсмен на комбинате – достижение художников и технологов – 5-компонентный материал, который используется в женском ассортименте. Кстати, нынче смеси шерсти и льна – настоящий хит в Европе, который ценится очень высоко.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы впервые начали выпускать ткани бизнес-класса, которые очень востребованы на мировом рынке. Наше сотрудничество с турецкой компанией показывает, что это – реально правильный шаг. И эти ткани будут сегодня драйвером всей экономики камвольного комбината. Мы не отказываемся и от ранее присутствующих ассортиментов: это будут выпускаться ткани и для среднего сегмента – для массового потребителя, это будут и ткани специальные, в том числе, для наших всех силовых структур.

В прошлом году минский камвольный комбинат заключил партнёрский контракт с турецкой компанией, которая работает с такими известными брендами как ZARA, Tom Tailor и Next. Иностранные коллеги, кстати – в мировых лидерах в текстильном деле. Чувствуют тренды. Они и станут проводниками на азиатский и европейский рынки.

Ведь раньше «Камволь» на международной арене «засвечен» не был, разве что только поставками тканей спецназначения для «силовиков». Теперь минский текстильщик позиционируется как производитель элитных тканей, а с премиум-сегментом не стыдно, как говорится, и выйти на людей посмотреть, и себя показать.

Кроме того, турки помогают обкатать и поставить на поток проверенные технологии и делятся опытом подготовки кадров. Специалисты двух стран уже разработали новую коллекцию тканей – всего 119 артикулов. Это и 100%-ная шерсть, в том числе, премиум-сегмента, и ткани из нескольких составляющих. Это – продукт высочайшего качества по конкурентоспособной цене.

Инна Саперова, начальник художественной мастерской ОАО «Камволь»:

В 2017 году совместно с турецкой компанией была разработана коллекция мужского ассортимента. Это чисто шерстяные ткани и очень качественное волокно. Это ткани гладкокрашеные, также меланжевые, которые базируются на базовых переплетениях, либо же мелкоузорчатых. Также в коллекцию входят в ткани в клетку и полоску.

Современная отделка ткани на «Камволе» – это целое технологичное искусство, которое позволяет приобретать свойства, требуемые потребителями. Несминаемость, малопиллингуемость, то есть, противокатышковый эффект, антистатичность и грязе-масло-водоотталкиваемость. Качество не уступает и содержанию. Цветовая гамма и дизайнерские решения тоже навеяны исключительно модными тенденциями.

Светлана Яковенко:

При разработке цветовой гаммы учитываются новые тенденции. Художники наши посещают выставки международные, за рубежом, за дальним рубежом и ближним. И в Москве, и в Париже. Сотни цветовых интерпретаций в женском костюмно-плательном ассортименте, хитовая клетка, и вовсе, может быть представлена в тысячах вариаций, да и у строгой мужской классики – не менее 20 тонов.

Инна Саперова:

Появилась компьютерная программа, которая позволяет строить переплетения, наложение переплетения, наложение различных цветов. Это всё – в 2D, 3D. То есть, даёт уже на экране компьютера видеть ткань, как она будет. Также есть возможность увидеть даже драпируемость ткани. Даёт возможность на раннем этапе предлагать его заказчику, ещё не имея в производстве готовую ткань.

Известный французский дизайнер белорусского происхождения Юрий Кот на показе-презентации с символичным названием «Взгляд в будущее» в Национальной школе красоты в феврале этого года представил коллекцию из тканей белорусского камвольного комбината.

Юрий Кот, дизайнер:

Сейчас мне интересны белорусские ткани, потому что прогресс идёт, цвет меняется. И они очень близко к мировым тканям, на сегодняшний день. Есть ещё над чем работать, но это вот первые выпуски тканей, которые, на самом деле, интересны. Юрий Кот экспериментирует с камвольной продукцией уже давно, новые же материалы, выпускаемые после модернизации комбината, его вдохновляют, а значит, сотрудничество продолжится.

Николай Ефимчик:

Я с удовлетворением ношу изделия, которые стоят не настолько дорого, как выглядят – на уровне очень высоком, бизнес-класса. На этом «Камволь» не останавливается. У нас в планах создание единой объединенной компании, которая будет производить не только ткани, но и готовые изделия. Это в 5 раз получается эффект. Приобрести ткани от «Камволя» можно во всех крупных универмагах страны. Есть при комбинате и фирменный магазин. Туда не зарастает народная тропа модниц. Ведь слава о новом рассвете былого текстильного гиганта гремит.

Ольга Журавлёва, дизайнер:

Вот это, кстати, от камвольного комбината шерсть. Очень интересный цвет. Эти наряды от модного отечественного дизайнера расходятся, как горячие пирожки. И если ещё несколько лет назад из белорусского в них были только интересные решения, то сегодня Ольга с удовольствием использует в пошиве ткани от «Камволя».

Ольга Журавлёва:

Белорусская ткань – конкурентоспособная, красивая и хорошоносибельная. Я бы предложила делать такие интересные ткани, похожие на такие, как трендовые итальянские, французские, которые – законодатели мод.

В прошлом году за рубеж отгрузили продукции на 7,4 миллиона долларов. Рентабельность продаж составила больше 5%. Наталья Пяткова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Камволь»:

Наша продукция уходит в страны ближнего и дальнего зарубежья. Польша, Литва, Латвия, Болгария, Венгрия, Турция, Кувейт. Это, в основном, ткани специального назначения. В ближайших планах у нас – заключение контракта с крупной компанией из Индии. Туда планируем поставлять ткань костюмную, 100%-ную шерсть.