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«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина

28 марта 2018 18:52
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Увертюра «камвольной оперы». Вступительная партия после второго рождения.

Песня промышленного гиганта ещё не спета!

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-1

После эпохи производственного декаданса комбинат, словно феникс, восстал из пепла и распахнул крылья, выбрав курс на покорение мирового торгового пространства. Теперь миллионами нитей здесь ткут, в том числе, и полотна для бильярда, чтобы белорусский обновлённый лидер текстильной промышленности затеял свою игру на международной арене промышленных титанов.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-4

Причём, амбиций хватит для того, чтобы стать законодателем не только в моде, но и в правилах всей рыночной игры.

Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:
На сегодняшний момент, в игре производства камвольных тканей «Камволь» – игрок. Технические возможности предприятия, плюс те проекты, которые мы доведём на протяжении 2018-2019 годов позволят «Камволю», с творческим подходом, стать создателем игры.

То есть, где-то, может быть, и диктовать какие-то правила на рынке.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-7

Камвольный комбинат на карте Минска появился в 50-ые годы. Крупнейшее некогда в СССР, а потом на всём постсоветском пространстве производство лёгкой промышленности всегда было в ТОПе производителей.

Ведь здесь выпускали продукцию, которая всегда пользовалась спросом на мировом рынке.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-10

Но время на курантах, что возвышаются над проходной, неумолимо шло.

«Ударник производства» старел, вместе с ним – технологии и техника.

Момент истины настал в 2012 году. Тогда, во время посещения предприятия, Александр  Лукашенко принимает решение спасти производство.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-13

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
То, что я здесь увидел, – это просто преступная безответственность. Я не говорю о том, что тут надо было всё зачистить, побелить. Нет.

Ну как же так: разбитые стёкла и женщины работают?!

Люди есть, школа есть, сырья пока не хватает, но его много на международных рынках, можно купить. Но мы должны своё сырье иметь, чтобы привязать к источникам собственного сырья. И это мы должны сделать в течение этой пятилетки, до 2015 года, закончив всю реконструкцию до 2015 года всего этого комбината.

Крутое пике в безнадёжную пропасть прекратилось. Наметились стратегические рубежи, к которым решительно продвигались в стиле «Ни шагу назад!» 

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-16

Анатолий Субботко:
До модернизации «Камволь», в основном, выпускал ведомственный ассортимент так называемый. Это – ассортимент тканей полушерстяных для силовых ведомств. После завершения модернизации «Камволь» может работать и с поливискозными тканями. И, самое важное, это так называемый гражданский ассортимент высококачественных тканей, шерстяных, полушерстяных, бизнес-класса, улучшенного качества. Было инвестировано в оборудование 48 миллионов евро. Что позволило повысить производительность труда, улучшить условия труда, что немаловажно.

У нас сегодня тепло, чисто и красиво.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-19

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-21

Спустя 4 года комбинат перестроили практически на 99%.

Хриплые раритеты в цехах заменили, теперь они оборудованы по последнему слову техники. Нынче 300 новеньких машин словно играют марш трудящихся.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-24

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-26

Антикризисный манёвр совершён. Хоть масштабная модернизация позади, на предприятии уверяют: процесс совершенствования постоянен.

Амбициозные планы развития расписаны, как по нотам.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-29

А они, между прочим, переплетены и с высокими соцстандартами. К примеру, в преддверии Международного женского дня коллективу устроили музыкальный подарок.

Шум цехов на время затмила классика.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-32

Анатолий Субботко:
Женщины любят, ценят внимание. Если мы относимся с любовью и вниманием к ним, то, соответственно, получим в 2 раза больше того, что дали.  

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-35

Положительная динамика в цифрах и так называемый взрывной рост.

С 2015-го, каждый год превосходит предыдущий по объёмам производства шерстяных тканей в два раза. Семимильные прыжки соизмеримы с реальными возможностями. План на 2018 год – до 4 миллионов, на 2019-ый – уже 6 миллионов, а это столько полотна, что хватило бы выстлать дорогу от Минска до Пекина.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-38

Ассортимент, как индикатор перспективности. Промышленный гигант, прошедший основательный апгрейд, не допустит просчёта, теперь только стратегически верные ходы.

Ставка – на натуральные ткани из качественной шерсти.

Впрочем, завоеватели мирового рынка наступают по всем фронтам: от премиум-сегмента до бюджетного эконома, от школьной формы до материалов спецназначения.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-41

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-43

Светлана Яковенко, главный технолог ОАО «Камволь»:
Самая «фишка» камвольного комбината – это выпуск тканей группы «шерстяные, полушерстяные». В структуре имеются, конечно, ещё другие виды волокон, но мы, наверное, единственное предприятие в Беларуси, из немногих на постсоветском пространстве. Самое главное – удовлетворить спрос наших потребителей: и рядового покупателя, и швейников.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-46

Сменилась кардинально на предприятии и сырьевая линейка.

Теперь только материалы суперкласса.

Хочешь быть лучшим – закупай лучшее. Шерстяные волокна экстрауровня поставляются, в основном, из Австралии и Аргентины.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-49

Меринос – особая порода овец, чья шерсть отличается самыми длинными и тонкими волокнами высочайшего качества. Оптимальное сочетание мягкости, прочности и долговечности. Идеальное место, исходя из климата, для разведения таких овец – Австралия и Новая Зеландия.

Шерсть мериноса обладает лечебными и антибактериальными свойствами.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-52

Изделия из неё рекомендуют даже новорождённым-аллергикам.

Она – спаситель при лёгочных и ортопедических заболеваниях, ревматизме.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-55

100%-ные шерстяные изделия, как показывает международная практика, теряют свою долю на рынке. За последние 5 лет и хлопок, и шерсть в чистом виде показали почти 20%-ное падение объёмов продаж. Натуральное стоит дороже, к тому же функциональность миксовых материалов гораздо выше.

Особенно если речь идет о молодёжном современном ассортименте.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-58

Тенденции диктуют максимально задействовать синтетические, искусственные волокна, а также натуральные, но другого вида. На «Камволе» проявили рыночную гибкость – освоили выпуск так называемых смесей «шерсть плюс»: вискоза, лён, полиэфир.

Сложные по составу ткани – интересный материал.

Грани натуральности и функциональности – за оптимальные деньги.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-61

Компонентный рекордсмен на комбинате  – достижение художников и технологов – 5-компонентный материал, который используется в женском ассортименте. Кстати, нынче смеси шерсти и льна – настоящий хит в Европе, который ценится очень высоко.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-64

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы впервые начали выпускать ткани бизнес-класса, которые очень востребованы на мировом рынке. Наше сотрудничество с турецкой компанией показывает, что это – реально правильный шаг.

И эти ткани будут сегодня драйвером всей экономики камвольного комбината.

Мы не отказываемся и от ранее присутствующих ассортиментов: это будут выпускаться ткани и для среднего сегмента – для массового потребителя, это будут и ткани специальные, в том числе, для наших всех силовых структур.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-67

В прошлом году минский камвольный комбинат заключил партнёрский контракт с турецкой компанией, которая работает с такими известными брендами как ZARA, Tom Tailor и Next. Иностранные коллеги, кстати – в мировых лидерах в текстильном деле. Чувствуют тренды.

Они и станут проводниками на азиатский и европейский рынки.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-70

Ведь раньше «Камволь» на международной арене «засвечен» не был, разве что только поставками тканей спецназначения для «силовиков». Теперь минский текстильщик позиционируется как производитель элитных тканей, а с премиум-сегментом не стыдно, как говорится, и выйти на людей посмотреть, и себя показать.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-73

Кроме того, турки помогают обкатать и поставить на поток проверенные технологии и делятся опытом подготовки кадров. Специалисты двух стран уже разработали новую коллекцию тканей – всего 119 артикулов. Это и 100%-ная шерсть, в том числе, премиум-сегмента, и ткани из нескольких составляющих.

Это – продукт высочайшего качества по конкурентоспособной цене.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-76

Инна Саперова, начальник художественной мастерской ОАО «Камволь»:
В 2017 году совместно с турецкой компанией была разработана коллекция мужского ассортимента. Это чисто шерстяные ткани и очень качественное волокно. Это ткани гладкокрашеные, также меланжевые, которые базируются на базовых переплетениях, либо же мелкоузорчатых.

Также в коллекцию входят в ткани в клетку и полоску.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-79

Современная отделка ткани на «Камволе» – это целое технологичное искусство, которое позволяет приобретать свойства, требуемые потребителями. Несминаемость, малопиллингуемость, то есть, противокатышковый эффект, антистатичность и грязе-масло-водоотталкиваемость. Качество не уступает и содержанию.

Цветовая гамма и дизайнерские решения тоже навеяны исключительно модными тенденциями.  

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-82

Светлана Яковенко:
При разработке цветовой гаммы учитываются новые тенденции. Художники наши посещают выставки международные, за рубежом, за дальним рубежом и ближним.

И в Москве, и в Париже.

Сотни цветовых интерпретаций в женском костюмно-плательном ассортименте, хитовая клетка, и вовсе, может быть представлена в тысячах вариаций, да и у строгой мужской классики – не менее 20 тонов.  

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-85

Инна Саперова:
Появилась компьютерная программа, которая позволяет строить переплетения, наложение переплетения, наложение различных цветов. Это всё – в 2D, 3D. То есть, даёт уже на экране компьютера видеть ткань, как она будет.

Также есть возможность увидеть даже драпируемость ткани.

Даёт возможность на раннем этапе предлагать его заказчику, ещё не имея в производстве готовую ткань.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-88

Известный французский дизайнер белорусского происхождения Юрий Кот на показе-презентации с символичным названием «Взгляд в будущее» в Национальной школе красоты в феврале этого года представил коллекцию из тканей белорусского камвольного комбината.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-91

Юрий Кот, дизайнер:
Сейчас мне интересны белорусские ткани, потому что прогресс идёт, цвет меняется.

И они очень близко к мировым тканям, на сегодняшний день.

Есть ещё над чем работать, но это вот первые выпуски тканей, которые, на самом деле, интересны.

Юрий Кот экспериментирует с камвольной продукцией уже давно, новые же материалы, выпускаемые после модернизации комбината, его вдохновляют, а значит, сотрудничество продолжится.     

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-94

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-96

Николай Ефимчик:
Я с удовлетворением ношу изделия, которые стоят не настолько дорого, как выглядят – на уровне очень высоком, бизнес-класса. На этом «Камволь» не останавливается. У нас в планах создание единой объединенной компании, которая будет производить не только ткани, но и готовые изделия.

Это в 5 раз получается эффект.

Приобрести ткани от «Камволя» можно во всех крупных универмагах страны. Есть при комбинате и фирменный магазин. Туда не зарастает народная тропа модниц. Ведь слава о новом рассвете былого текстильного гиганта гремит.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-99

Ольга Журавлёва, дизайнер:
Вот это, кстати, от камвольного комбината шерсть. Очень интересный цвет.

Эти наряды от модного отечественного дизайнера расходятся, как горячие пирожки.

И если ещё несколько лет назад из белорусского в них были только интересные решения, то сегодня Ольга с удовольствием использует в пошиве ткани от «Камволя».

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-102

Ольга Журавлёва:
Белорусская ткань – конкурентоспособная, красивая и хорошоносибельная. Я бы предложила делать такие интересные ткани, похожие на такие, как трендовые итальянские, французские, которые – законодатели мод.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-105

В прошлом году за рубеж отгрузили продукции на 7,4 миллиона долларов. Рентабельность продаж составила больше 5%.  

Наталья Пяткова, начальник  отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Камволь»:
Наша продукция уходит в страны ближнего и дальнего зарубежья. Польша, Литва, Латвия, Болгария, Венгрия, Турция, Кувейт.

Это, в основном, ткани специального назначения.

В ближайших планах у нас – заключение контракта с крупной компанией из Индии. Туда планируем поставлять ткань костюмную, 100%-ную шерсть.

«В Европе очень опасаются «Камволь». Ждут и боятся». Как покорить французского дизайнера и выстлать тканями дорогу от Минска до Пекина-108

История промышленного гиганта, который встал с колен и уже готов не пустословить, а своими стремительно растущими вверх показателями заставлять бояться конкурентов во всем мире, не может оставить равнодушными белорусов. Ведь это и наш внешний вид – платья в фирменную клеточку и шерстяной классический костюм-тройка. И, в конце концов, наш имидж на международной арене.

Анатолий Субботко:
В Европе очень опасаются «Камволь». Потому что знают наши возможности. Как технические, так и объёмные. Поэтому ждут и боятся.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Николай Ефимчик # Ольга Журавлева # Анатолий Субботко # Юрий Кот # Светлана Яковенко # Инна Саперова # Наталья Пяткова

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