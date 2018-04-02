Налог на аренду квартир и парковок увеличен в Минске

Новости Беларуси. Налог на аренду квартир и парковок в столице вырос. Увеличились ставки отчислений для тех, кто сдает металлические или деревянные гаражи, а также машиноместа. Арендодатели, владеющие железобетонными или кирпичными гаражами, теперь будут платить подоходный налог в размере 13,5 рублей.

За 2017 год городскую казну пополнили на 14 миллионов рублей именно по этим статьям дохода. Благодаря текущему повышению ставки налога городские власти рассчитывают в 2018 году получить дополнительно 891 тысячу рублей.