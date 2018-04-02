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Новости экономики за 02.04.2018

02 апреля 2018 16:37
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Новости Беларуси. Как изменятся условия выдачи банковских кредитов, во что обойдется строительство метро в 2018 году и кто готов платить за улучшенное содержание животных на фермах? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создать животным благоприятные физические и психологические условия на ферме: немецкая фармацевтическая компания совместно с Всемирной организацией фермеров предоставит гранты тем, кто предложит проекты по улучшению условий содержания крупного рогатого скота. Речь идет о 30 тысячах евро. Принять участие в грантовой программе предлагают ветеринарам, фермерам и ученым. Они должны предложить инновационные и практические решения на уровне отдельной фермы.

Новости экономики за 02.04.2018-1

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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