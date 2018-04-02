С 1 мая кредиты будут выдавать по новым правилам: введут коэффициент долговой нагрузки

9 миллиардов 327 миллионов рублей задолжали белорусы банкам. Две трети этой суммы кредитополучатели одолжили на покупку и строительство жилья. Каждый третий кредитный рубль был потрачен на обычные потребительские товары.

С 1 мая выдавать кредиты будут по новым правилам: введут коэффициент долговой нагрузки. Банк будет анализировать доходы и расходы человека, обратившегося за кредитом. Расходы по кредитам, микрозаймам, лизингу не должны превышать 40 % от объявленного физлицом дохода.