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С 1 мая кредиты будут выдавать по новым правилам: введут коэффициент долговой нагрузки

02 апреля 2018 16:35
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9 миллиардов 327 миллионов рублей задолжали белорусы банкам. Две трети этой суммы кредитополучатели одолжили на покупку и строительство жилья. Каждый третий кредитный рубль был потрачен на обычные потребительские товары.

С 1 мая выдавать кредиты будут по новым правилам: введут коэффициент долговой нагрузки. Банк будет анализировать доходы и расходы человека, обратившегося за кредитом. Расходы по кредитам, микрозаймам, лизингу не должны превышать 40 % от объявленного физлицом дохода.

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# Экономика # Нацбанк Беларуси

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