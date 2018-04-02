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Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане

02 апреля 2018 15:10
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Новости Беларуси. На Гянджинском автомобильном заводе сошел с конвейера 10-тысячный трактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане-1

Для совместного с Азербайджаном сборочного производства это, по сути, историческая цифра. Завод в Гянджи существует 11 лет. Мощности предприятия продемонстрировали белорусской делегации во главе с вице-премьером. Кроме тракторов, на предприятии выпускают грузовые автомобили и спецтехнику производства МАЗ, а также несколько моделей УАЗ. Филиал предприятия действует в Грузии. Туда в 2017 году на экспорт отправили несколько сотен белорусских тракторов.

Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане-4

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы решаем такие задачи, которые два президента – Александр Лукашенко и Ильхам Алиев – нам поставили в свое время. Надо закрыть свой рынок и вместе выходить на другие рынки. Тем более, что у вас очень удобная позиция: «Нам далеко до Ирана, Турции, вам это рядом, транспортно-логистические издержки минимальны». Наш продукт конкурентоспособен на этих рынках.

Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане-7



Гянджинский автомобильный завод планирует наладить сборку тракторов в Турции. Мощность предприятия составит 5000 машин в год.

# Экономика # Владимир Семашко # Фотофакт # Беларусь-Азербайджан

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