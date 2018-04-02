Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане

Новости Беларуси. На Гянджинском автомобильном заводе сошел с конвейера 10-тысячный трактор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для совместного с Азербайджаном сборочного производства это, по сути, историческая цифра. Завод в Гянджи существует 11 лет. Мощности предприятия продемонстрировали белорусской делегации во главе с вице-премьером. Кроме тракторов, на предприятии выпускают грузовые автомобили и спецтехнику производства МАЗ, а также несколько моделей УАЗ. Филиал предприятия действует в Грузии. Туда в 2017 году на экспорт отправили несколько сотен белорусских тракторов.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы решаем такие задачи, которые два президента – Александр Лукашенко и Ильхам Алиев – нам поставили в свое время. Надо закрыть свой рынок и вместе выходить на другие рынки. Тем более, что у вас очень удобная позиция: «Нам далеко до Ирана, Турции, вам это рядом, транспортно-логистические издержки минимальны». Наш продукт конкурентоспособен на этих рынках.