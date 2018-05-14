Умные роботы и измерители радиоактивности: что представили белорусы на форуме «Атомэкспо»

Новости Беларуси. В Сочи проходит международный форум «Атомэкспо». В 2018 году он собрал экспертов по атомной энергетике более чем из 60 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе из Беларуси. Наши специалисты привезли на выставку новые технологии и оборудование, а ещё узнали, чем живет остальной энергетический мир.

Ольга Коршун, СТВ:

А это апельсины с территории, где строится АЭС. Экологически чистый продукт. Безопасность тоже в тренде.





Одним словом, на выставке есть на что посмотреть и, конечно, себя показать. Белорусы привезли на «Атомэкспо» свои технологические ноу-хау. К примеру, этот прибор улавливает радиоактивные частицы в воздухе. Реагирует на малейшие изменения.



Иван Алексейчук, заместитель начальника сектора ядерной электроники предприятия «Атомтех»:

К такому радиометру проявляли интерес из ОАЭ и Китайской Народной Республики. Нижняя граница измерений у него очень маленькая, он очень чувствителен и определяет самые незначительные уровни радиоактивности.

Спрос на такую аппаратуру только растёт. Всего за 5 лет в мире появилось ещё 55 реакторов. Это увеличило производство электроэнергии на 15%. Эксперты отмечают, мирный атом – это шанс обеспечить энергетическую безопасность особенно для стран, у которых нет больших запасов природных ресурсов.





Уильям Д. Мэгвуд IV, генеральный директор Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития:

Будущее – за созданием небольшим модульных станций. Если это получиться, то это даст возможность малым странам создавать энергетику при небольшом финансировании и наращивать мощность по мере необходимости.

Первый блок белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2019. А на полную мощность станция заработает в 2020 году. Планируется, что это снизит потребление природного газа и уменьшит выбросы в атмосферу. С вводом АЭС Беларусь сможет закрыть не только собственные потребности, но и экспортировать электроэнергию за рубеж.

Энергия будущего – двигатель прогресса. Электромобили или электробусы после ввода АЭС плавно впишутся в общий курс. А излишки конвертируют криптовалютой. Больше мощностей появится для майнинга в интернете.

Чтобы движение вперёд не прекращалось, Белорусская АЭС и концерн «Росэнергоатом» подписали 14 мая соглашение о научно-техническом сотрудничестве.