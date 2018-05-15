Прямой эфир

Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности

15 мая 2018 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К работе в Душанбе уже приступили делегации, здесь начал работу бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности-1

Кооперацию в АПК и промышленности предлагает Беларусь Таджикистану. Об этом перед началом встречи заявил министр промышленности нашей страны. По итогам форум стороны подпишут ряд контрактов.

Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности-4

Предварительная сумма – 10 миллионов долларов. Договоренности на поставки и сервисное обслуживание уже есть у фармацевтов и производителей сельхозтехники. Впрочем, стороны заинтересованы в создании совместных производств. Например, в сфере продовольствия или машиностроения.

Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности-7

Участие в бизнес-форуме принимают деловые круги Афганистана, Пакистана, Узбекистана и Казахстана.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь готова делиться опытом в строительстве АЭС
15 мая 2018 07:39

Беларусь готова делиться опытом в строительстве АЭС

Умные роботы и измерители радиоактивности: что представили белорусы на форуме «Атомэкспо»
14 мая 2018 17:45

Умные роботы и измерители радиоактивности: что представили белорусы на форуме «Атомэкспо»

Срочные банковские вклады белорусов превысили 3,5 миллиарда рублей
14 мая 2018 17:05

Срочные банковские вклады белорусов превысили 3,5 миллиарда рублей