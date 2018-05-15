Беларусь предлагает Таджикистану кооперацию в АПК и промышленности

Новости Беларуси. К работе в Душанбе уже приступили делегации, здесь начал работу бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кооперацию в АПК и промышленности предлагает Беларусь Таджикистану. Об этом перед началом встречи заявил министр промышленности нашей страны. По итогам форум стороны подпишут ряд контрактов.

Предварительная сумма – 10 миллионов долларов. Договоренности на поставки и сервисное обслуживание уже есть у фармацевтов и производителей сельхозтехники. Впрочем, стороны заинтересованы в создании совместных производств. Например, в сфере продовольствия или машиностроения.