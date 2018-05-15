Беларусь готова делиться опытом в строительстве АЭС

Новости Беларуси. Беларусь готова делиться опытом в строительстве атомных станций. Такое заявление прозвучало в рамках международного форума «Атомэкспо», который в эти дни проходит в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из 60 стран обсуждают вопросы безопасности, новые технологии, подготовку кадров. В 2018 году много внимания уделяют развитию зелёной экономики. Несмотря на то, что наша страна новичок в атомной сфере – строительство собственной АЭС началось только в 2012 году – белорусский опыт и наши технологии уже вызывают интерес у зарубежных партнёров.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Нашим опытом интересуются в создании ядерно-энергетической программы в стране. Более 60 делегаций каждый год посещают площадку нашей станции. В МАГАТЭ проходил специальный семинар, где Беларусь делилась опытом создания инфраструктуры. Это высокая оценка.