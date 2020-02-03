«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов

Новости Беларуси. Кадровый резерв для АПК будут готовить с упором на совершенствование практических навыков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

В эти дни в Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов. По одному – от каждого района области. Помимо теории, все они будут стажироваться на базе передовых сельскохозяйственных предприятий региона.

Владимир Давыдовский, начальник Главного управления Витебского облисполкома:

Совпало так, что 28-го было совещание у главы государства, 29-го они уже у нас были здесь на курсах. И с утра те люди, которые были на совещании, зампред Борис Сергеевич Ефремов, председатель комитета по сельскому хозяйству, они уже рассказывали, что происходило накануне и рисовали определённые им задачи.





Евгений Кондратович, инженер-механик ОАО «Толочинский райагросервис»:

Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады, это очень важно, потому что сельское хозяйство это на данный момент самая первая отрасль, от которой зависит весь наш народ. Так что я думаю, должны быть все подготовленные очень кадры, должна быть инициатива в людях.