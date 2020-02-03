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«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов

03 февраля 2020 07:15
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Новости Беларуси. Кадровый резерв для АПК будут готовить с упором на совершенствование практических навыков,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов-1

В эти дни в Витебске курсы повышения квалификации проходят 25  лучших молодых специалистов. По одному – от каждого района области. Помимо теории, все они будут стажироваться на базе передовых сельскохозяйственных предприятий региона.

«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов-4

«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов-6

Владимир Давыдовский, начальник Главного управления Витебского облисполкома:
Совпало так, что 28-го было совещание у главы государства, 29-го они уже у нас были здесь на курсах. И с утра те люди, которые были на совещании, зампред Борис Сергеевич Ефремов, председатель комитета по сельскому хозяйству, они  уже рассказывали, что происходило накануне и рисовали определённые им задачи.

Евгений Кондратович, инженер-механик ОАО «Толочинский райагросервис»:
Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады, это очень важно, потому что сельское хозяйство это на данный момент самая первая отрасль, от которой зависит весь наш народ. Так что я думаю, должны быть все подготовленные очень кадры, должна быть инициатива в людях.

«Мы должны в этой сфере внести какие-то новые вклады». В Витебске курсы повышения квалификации проходят 25 лучших молодых специалистов-9

В резерве кадров Витебской области сейчас находится около 100 молодых специалистов. Это не только выпускники вузов, но колледжей и техникумов.

# Сельское хозяйство # Экономика # Владимир Давыдовский # Евгений Кондратович # Фотофакт

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