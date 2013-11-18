6 арендных домов введут в эксплуатацию до конца 2013 года в Минске

Новости Беларуси. 6 арендных домов введут в эксплуатацию до конца 2013 года. А в каждой многоэтажке столицы под арендное могут отдать 10% площади.

Коммерческое жилье в 2-3 раза дешевле, чем на частном рынке. К примеру, однокомнатная квартира стоит от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Самыми востребованными у минчан называют двух- и трехкомнатные квартиры. Два дома уже сданы и приносят доход городской казне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Учитывая то, что в городе число нуждающихся сейчас чуть более, чем 246 тысяч, и то, что на ту часть предоставляемых квартир, которые есть на сегодня, заявки колеблются от 20 до 100 и выше, я полагаю, что можно еще строить и строить.

Владимир Ходарцевич, генеральной директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

По состоянию на сегодняшний день имеется, скажем так, выручка по факту использования арендного жилья в размере 2 млрд 400 млн рублей. В соответствии с нормативными документами, эти денежные средства могут распределяться на новое строительство, не реконструкцию и на проектирование нового жилья.