Новости Беларуси. На «Витебскдрев» 19 ноября прибыла большая проверка - рабочая группа, курирующая выполнение программы модернизации деревообрабатывающей отрасли. Напомним, она была создана по поручению Президента после того, как он посетил «Борисовдрев» и жёстко раскритиковал положение дел на предприятии. На «Витебскдреве» ситуация не такая удручающая. Хотя ввод объектов переносили несколько раз. Кто или Что мешает витебскому предприятию работать и зарабатывать, выясняла Анастасия Бут.

На переулке Стахановском, где размещается предприятие «Витебскдрев», по-стахановски явно не работают. Сроки ввода в эксплуатацию мини-завода по производству плит МДФ, что предусмотрено инвестпроектом, срываются уже не в первый раз. В результате, полтора года простаивает цех по производству напольного покрытия – ламината.

Цех по производству белорусского ламината полтора года не работает. Нет сырья. Оно должно производиться на новом заводе, строительство которого только завершается. А ведь здесь уже давно должна выпускаться продукция — высококачественные древесно-волокнистые плиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Котиков, начальник управления Комитета госконтроля по Витебской области:

Строительно-монтажные работы на территории предприятия были начаты еще в феврале 2011 года. Первоначальный срок строительства, установленный продолжительностью 25 месяцев, был сорван. Он истек в марте 2013 года, то есть текущего. Кроме того, стоит отметить не очень хорошую организацию, можно сказать неудовлетворительную, со стороны генерального подрядчика.

Тем не менее, не только строители виноваты в сложившейся ситуации. Внесли свою лепту в растянутость сроков и проектировщики, и сами работники «Витебскдрева». Бюрократическая волокита порой заставляла неделями ждать утверждения того или иного документа.

Анатолий Юхновец, директор ОАО «Витебскдрев»:

Когда мы начинали это строительство, не думали, что получатся такие трудности, проблемы. Проектирование, строительство, комплектация. Проект сделан на 98 процентов. Все на этом завязаны: и проектный институт, и стройтрест №9, и «Витебскдрев». Мы несем большую ответственность.

Если бы на «Витебскдреве» новый завод сдали в марте, как и предполагалось, то уже сейчас продукция отечественного производителя могла бы пользоваться популярностью на внутреннем и внешнем рынках. А экспорт, что очевидно, принес бы деньги и предприятию, и его работникам.

Дмитрий Бобареко, станочник ОАО «Витебскдрев»:

Зарплата - в зависимости от заказа, сколько будет за месяц. Три с половиной миллиона… Больше чуть-чуть. Хотелось бы лучше.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Картинки посмотришь, так плакать хочется. Должна быть системность в работе.

Этого в принципе быть не должно! Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Избежать наказания не сможет никто. А вот смягчить его, возможность есть у каждого. Но ударно, по-стахановски, придется поработать всем, причем одной командой. Последний срок сдачи объекта, который отложить уже нельзя, – 1-е декабря.

Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.