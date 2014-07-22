Новости Беларуси. Мозамбик может стать одной из опорных точек для Беларуси в Африке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июля на встрече с премьер-министром этой восточноафриканской страны Алберту Вакина. Глава белорусского государства выразил надежду, что в результате этого визита стороны достигнут значительного прогресса в двусторонних отношениях. Ведь успешному развитию этого процесса в том числе может способствовать история отношений, которая берет начало с советских времен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мозамбик - часть Восточной Африки, одно из древнейших государств мира. Простирается вдоль побережья Индийского океана примерно на 3000 км. Люди в этой части проживают около 2 миллионов лет.

Большинство населения занято в сельском хозяйстве: выращивают орехи, сахарный тростник, чай, хлопок. Развивают животноводство. Правительство принимает меры по развитию кооперативного движения в деревне, прежде всего на базе хозяйств, ранее принадлежавших португальским землевладельцам. Ведь Мозамбик до 75 года прошлого столетия несколько веков был колонией Португалии. Благодаря торговле слоновой костью и золотом, сегодня Мозамбик стала одним из самых развитых государств Африки.

Ольга Юруть, СТВ:

Иностранные гости в резиденции Президента не редкость. Вот и сегодня: премьер-министр Мозамбика приехал в Беларусь впервые и с деловыми предложениями. Их он обсудил на встрече с Александром Лукашенко.

Почти девять тысяч километров от Минска до мозамбикской столицы Мапуту. Дипломатическим отношениям между нашими странами без малого полтора десятка лет. Однако связи с этим африканским государством были еще с советских времен.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мыв последнее время очень интенсивно ищем точки опоры в Африке - те государства, с которыми могли бы сотрудничать на пользу тем государствам и Беларуси. И одно из оснований этого сотрудничества - тот опыт наших отношений, которые помогут нам выстроить на перспективу наши отношения. Одним из таких государств, полагаем, мог бы стать Мозамбик. И не только в силу того, что мы уже знаем друг друга, а в силу того, что ваша страна является весьма перспективным государством, богатым государством - своими недрами, прежде всего. За такими, как Мозамбик, будущее. Наши экономики не конкурируют друг с другом, они взаимодополняемы. И я думаю, то, что мы имеем в Беларуси, могло бы послужить на пользу вашему государству.

У нас существует, я бы сказал, некий товарооборот между двумя государствами, явно не соответствующий потенциалам двух государств. Что такое 10 миллионов долларов товарооборота в год? Это ничто. У нас до сих пор не создана нормативно-правовая база наших отношений. Ваш визит послужит интенсификации наших отношений и в этой части.

Крупная промышленность Мозамбика еще развивается. Однако уже активно добывают уголь, готовят к разработке богатые залежи железной руды на севере страны, открыты месторождения природного газа, перерабатывают нефть. Все богатства недр объявлены общенародным достоянием. В Беларусь поставляют табак, у нас в основном покупают калийные удобрения и технику.

Алберту Вакина, премьер-министр Республики Мозамбик:

Хочу передать пожелания процветания Беларуси от Президента Мозамбика. Существует много направлений, по которым Беларусь и Мозамбик могли бы сотрудничать, и это в том числе сфера сельского хозяйства и производство сельскохозяйственной техники. Активному развитию контактов также благоприятствуют сложившиеся между сторонами политические и дипломатические отношения. В результате этого визита, и не только, мы можем сделать все возможное, чтобы они еще более расширились.

Беларуси интересна идея Мозамбика по созданию совместных предприятий в машиностроении и сельском хозяйстве. Эту тему обсуждали премьер-министры двух стран на встрече в белорусском Правительстве.

Наши государства также могли бы реализовать проекты по разработке месторождений полезных ископаемых и природного газа. Стороны уже договорились о партнерах - коммерческих банках, которые будут выстраивать финансовые схемы для поддержки взаимных проектов.

По итогу встречи в совмине подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве. Оно станет основой для заключения других документов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

11 направлений сотрудничества. 3 из них - приоритетные: сельскохозяйственное производство по полному технологическому циклу; производство техники, в том числе сельскохозяйственной, - совместное производство, второй проект; и то, что касается вопросов производства строительных материалов.

Альберту Вакина, премьер-министр Республики Мозамбик:

Наше сотрудничество должно активно развиваться в экономике на уровне государств и между бизнес-сообществом. Это результат, который мы достигли за последние 2 года, когда открыли дипломатические представительства в наших странах.

По традиции, утром премьер-министр этой восточноафриканской страны в торжественной обстановке возложил цветы к монументу Победы.

Бизнесмены из Мозамбика к визиту в Беларусь подошли с деловым прагматизмом. Налаживали выгодные контакты в белорусской торгово-промышленной Палате. Восточноафриканская страна заинтересована в белорусской технике и нашем опыте строительства агрогородков. Возможность сотрудничества деловые круги официально закрепили в Меморандуме о взаимопонимании.

Роджэрио Манюэль, исполнительный директор Конфедерации торговый ассоциаций Мозамбика:

В Мозмабике недавно обнаружили много газовых ресурсов. Сегодня в разработке этих источников участвуют итальянские и американские компании. Мы бы хотели, чтобы к ним присоединились и белорусы.

Армандо Инрога, министр торговли и промышленности Мозамбика:

Мозамбик рассматривает Беларусь как полноценного партнера для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Африканские страны испытывают проблемы с безопасностью продуктов питания. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Беларусью поможет решить эту проблему.

Делегация во главе с премьер-министром Мозамбика будет в Беларуси до 24 июля. Во время визита запланированы переговоры, встречи и посещение ведущих белорусских предприятий как в сфере промышленности, так и в аграрном секторе.