Прямой эфир

Новости по тегу #Вячеслав Санжаровский

Отправленный в мае из Китая грузовой контейнерный поезд прибыл в Беларусь
03 июня 2025 13:45

Отправленный в мае из Китая грузовой контейнерный поезд прибыл в Беларусь

Детская железная дорога в Минске открыла 70-й юбилейный сезон – какие мероприятия запланированы?
01 мая 2025 17:22

Детская железная дорога в Минске открыла 70-й юбилейный сезон – какие мероприятия запланированы?

Мощность грузового терминала «Брест-Северный» после модернизации увеличилась в 1,5 раза
11 сентября 2019 21:14

Мощность грузового терминала «Брест-Северный» после модернизации увеличилась в 1,5 раза