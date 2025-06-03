Новости по тегу #Вячеслав Санжаровский

Состав отправился в путь 15 мая, а уже 3 июня доставил в нашу страну без малого 300 тонн автомобильных запчастей, а также другие товары, произведенные в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
Несмотря на название, в Детской железной дороге все настоящее: и тепловозы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники, и начальники станций. Вот только работают на ней школьники.
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