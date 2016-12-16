Азербайджанские бизнесмены приехали в Минск чтобы оценить белорусские продукты

Новости Беларуси. Бизнесмены Азербайджана приехали в Минск лично удостовериться в качестве белорусских продуктов (подробнее о визите здесь). В Баку активно развивается сеть магазинов, которые специализируются на продаже отечественных товаров. Разницы во вкусах зарубежные гости не ощутили.

Более того, деловые круги Прикаспийского государства вместе с бизнесменами из Беларуси 16 декабря обсуждают новые направления сотрудничества в сфере продовольствия, услуг, промышленности и энергетики. В столице проходит совместный бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи стороны намерены подписать меморандум, который станет основой для заключения выгодных сделок.

Руфат Маммадов, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиции:

Если охарактеризовать двусторонние экономические отношения между нашими странами в целом, то они развиваются по нарастающей. Их года в год мы видим все большую заинтересованность представителей деловых кругов обеих стран налаживать и расширять сотрудничество по различным направлениям в различных секторах экономик двух стран.