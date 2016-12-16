Новости экономики за 16.12.2016

Новости Беларуси. Сэкономить время и деньги. Белорусы стали чаще пользоваться услугами интернет-торговли. Причем чем крупнее магазин, тем больше его посещаемость. К примеру, обладатель премии «Выбор года» в Беларуси гипермаркет 21vek.by ежедневно обслуживает более тысячи клиентов. Причем приобретают на виртуальной площадке отечественные потребители самый широкий спектр товаров – от автомобильных покрышек до холодильников. Какие позиции пользуются особым спросом накануне праздников, проанализировал наш экономический обозреватель Юрий Таболин.

ПОД ЕЛОЧКУ

Чаще всего сегодня через витрину 21vek.by заказывают подарки детям – это игрушки и конструкторы. В качестве презентов взрослым – мелкая бытовая техника. Специалисты онлайн-гипермаркета помогут выбрать товар на любой вкус – в ассортименте более 90 тысяч наименований. Для тех, кто не определился с предпочтениями, всегда предложат альтернативный вариант.

Сергей Вайнилович, основатель и учредитель онлайн-гипермаркета 21vek.by:

Можно также приобрести подарочный сертификат. Сегодня мы предлагаем любые способы оплаты товара: можно банковской карточкой, рассрочка, кредит и иным удобным для покупателя способом.

Жанна Шуя, глава оргкомитета международного конкурса «Выбор года в Беларуси»:

Каждый год мы проводим масштабные исследования, в непростых экономических условиях все-таки появляются новые номинации. В этом году это номинация «Онлнайн-гипермаркет», в котором лидером является 21vek. Причем это лидерство уверенное по всем категориям опрошенных респондентов. А это потребители, экспертный совет, высокое жюри и рекламная комиссия. Кроме всего прочего, результаты наших исследований подтверждаются аудиторской компанией.

ЧЕСТНЫЕ «ЖИРОВКИ»

В Беларуси предлагают штрафовать за включение в «жировку» оплату дополнительных услуг, на которые потребитель не «подписывался». Иными словами, договор на их оказание не был заключен. С жалобами на необоснованные цифры в «жировках» граждане обращались неоднократно. По большей части это касается деятельности товариществ собственников. Теперь платежный «сюрприз» в «жировке» может обернуться штрафом в размере от 4 до 10 базовых величин.

ДЕНЬГИ ЗА МЕТАЛЛ

10 копеек за килограмм. 17 декабря в Советском районе столицы будут собирать ненужную бытовую технику. Чтобы сдать телевизор или микроволновку, ее нужно будет лично доставить в пункт приема. Заработать, конечно, на мелких приборах получится немного. Например, за старый ноутбук заплатят 25-30 копеек, а вот за холодильник можно выручить 7-8 рублей. Если же доставить секонд-хенд самостоятельно не получится, его помогут вывезти, но при этом не заплатят ни копейки.

Белорусский рубль накануне уикенда укрепился относительно корзины валют. Американский доллар подешевел на четверть копейки. На понедельник его курс составит 1 рубль 97 копеек. Евро потерял более одной копейки. 19 декабря по Нацбанку – 2,06. Российская валюта также ослабла на несколько пунктов. За 100 российских в ближайшие выходные можно купить 3 рубля и 19 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.