Мировые тренды в белорусских реалиях: Белкоопсоюз делает шубы ярким и желанным новогодним подарком

Новости Беларуси. Новую коллекцию меховых изделий представили дизайнеры Белкоопсоюза. Не покидающая модный подиум классика, смелые цвета и стильный крой. Все модели, а их в коллекции 70, изготовлены из выращенной в Беларуси норки.

Провести утро в Лондоне, полдень – в Барселоне, вечер – в Милане, а ночь – в Париже, предложили дизайнеры Белкоопсоюза искушенной публике во время рождественского гала-показа.

Более семи десятков различных изделий из меха. И абсолютно неудивительно, что после просмотра этого показа самым желанным подарком в новогоднюю ночь станет элегантная шуба.

Вдохновленные опытом модных домов Италии и Франции, дизайнеры адаптировали тренды мировых подиумов под белорусские реалии.

Ирина Козырева, руководитель дизайн-центра УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:

Мы решили удивить наших белорусских красавиц ярким цветом, буйством красок, путешествием в страну сказок, в предчувствие перед Новым годом. И поэтому наша коллекция посвящена любви, путешествиям, романтике, красоте наших женщин.

Что интересно, все шубы в этой пушистой яркой линейке полностью из отечественных материалов. И даже самих норок выращивали в Беларуси.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

У нас шесть зверохозяйств, в которых мы выращиваем около 800 тысяч норок. Мы завезли новую породу, мех которой востребован на мировом рынке. Мы улучшили технологию выращивания. Сейчас уже наши изделия отвечают лучшим мировым стандартам, которые признаны в мире.

Кстати, наши норковые шубы уже заняли место в гардеробах европейских и азиатских ценительниц меха. Гармоничное соотношение цены и качества, возможность индивидуального подгона изделия по фигуре – вот то, за чем прекрасные дамы приходят в магазины Белкоопсоюза.

Приобрести все представленные шубы и красиво утеплиться к Новому году можно будет в том числе и 17 декабря на рождественской ярмарке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.