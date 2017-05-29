Прямой эфир

«Молочка» выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%». На что увеличились цены в Беларуси в 2017 году?

29 мая 2017 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О росте цен рассказали во время ток-шоу «Что происходит»

Алексей Ярковец, начальник главного управления статистики цен Белстата:
Если смотреть, как развивалась ситуация на рынке цен в этом году, то с начала года, по сравнению с прошлым годом, темпы роста инфляции, конечно, замедлились.

В этом году, за 4 месяца, инфляция составила 2,4%.

За аналогичный период прошлого года инфляция была 6,4%. А за весь прошлый год составила 10,6%.

А по каким группам товаров можно судить о росте цен?

Алексей Ярковец:
Если тенденцию рассмотреть, то услуги у нас растут более высокими темпами, чем цены на продовольственные и непродовольственные товары. Если посмотреть, что из продовольственных товаров растёт, то с начала года растёт у нас молочная продукция, а также овощи и фрукты. «Молочка», в среднем, выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%, по-моему, а овощи – на 21%.  

«Что происходит»: на что выросли цены и зачем народный контроль за ними?

# Экономика # Инфляция в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«ЭКСПО-2017».Что представит Беларусь на международной выставке в Астане?
29 мая 2017 13:50

«ЭКСПО-2017».Что представит Беларусь на международной выставке в Астане?

Малый бизнес переходит в инновационную сферу: в Минске выберут и профинансируют самый перспективный стартап
27 мая 2017 19:35

Малый бизнес переходит в инновационную сферу: в Минске выберут и профинансируют самый перспективный стартап

Орша как экономический центр Беларуси: какая модернизация придет в город и сколько нужно ждать этих преобразований
27 мая 2017 18:33

Орша как экономический центр Беларуси: какая модернизация придет в город и сколько нужно ждать этих преобразований