«Молочка» выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%». На что увеличились цены в Беларуси в 2017 году?

Новости Беларуси. О росте цен рассказали во время ток-шоу «Что происходит»
Алексей Ярковец, начальник главного управления статистики цен Белстата:
Если смотреть, как развивалась ситуация на рынке цен в этом году, то с начала года, по сравнению с прошлым годом, темпы роста инфляции, конечно, замедлились.
В этом году, за 4 месяца, инфляция составила 2,4%.
За аналогичный период прошлого года инфляция была 6,4%. А за весь прошлый год составила 10,6%.
А по каким группам товаров можно судить о росте цен?
Алексей Ярковец:
Если тенденцию рассмотреть, то услуги у нас растут более высокими темпами, чем цены на продовольственные и непродовольственные товары. Если посмотреть, что из продовольственных товаров растёт, то с начала года растёт у нас молочная продукция, а также овощи и фрукты. «Молочка», в среднем, выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%, по-моему, а овощи – на 21%.
«Что происходит»: на что выросли цены и зачем народный контроль за ними?