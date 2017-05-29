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«Что происходит»: на что выросли цены и зачем народный контроль за ними?

29 мая 2017 15:54
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле цен в магазинах. Для чего нужен такой контроль? Считаем ли мы себя грамотными покупателями? На какие уловки идут торговые сети? И почему финансовая грамотность – это личная ответственность каждого? Это обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

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# Экономика # Инфляция в Беларуси

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