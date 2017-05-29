«Что происходит»: на что выросли цены и зачем народный контроль за ними?

Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле цен в магазинах. Для чего нужен такой контроль? Считаем ли мы себя грамотными покупателями? На какие уловки идут торговые сети? И почему финансовая грамотность – это личная ответственность каждого? Это обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

«Молочка» выросла на 5%, фрукты подорожали на 11%». На что увеличились цены в Беларуси в 2017 году?

«Эффект психологический – к копейкам мы относимся по-другому». Как маркетологи воспользовались деноминацией?

«То, что не продаётся, почему не выставить на полки для потребителей, где они могут бесплатно взять»