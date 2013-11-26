Брестский порт уберут из исторической части города. Экологи радуются

Брестский порт меняет прописку. В нескольких километрах от города уже полным ходом идут строительные работы, в том числе и на акватории. Историческое место в городской черте освободят для более уместных проектов, а вот новые водные ворота города оборудуют по последнему слову техники.

Дмитрий Облачко, заместитель начальника отдела подготовки производства «Стройтреста» № 8 Бреста:

Вдоль акватории мы делаем причальную набережную. Причальная набережная будет состоять из такого конструктива: мы забиваем около 1266 свай шпунтовых, бетонируем причальную стенку. На этой набережной будут располагаться краны.

Причал длиной 600 и шириной от 80 до 100 метров станет одним из главных сооружений порта. Планируют возвести электроподстанцию, гаражи, административное здание, газовую котельную и портальные краны. На этой строительной площадке работа «кипит». Ежедневно сюда направляют не менее 20 единиц спецтехники. На то, чтобы Брестский речной порт обрел новую прописку, отводится всего 21 месяц. Подготовительные работы почти завершены — впереди основной этап - создание территории, которая станет базой для современного портового предприятия.

Эта территория зовется «акватория». Именно это и есть основная особенность строительного объекта. Выкапывают ее прямо в чистом поле, а с рекой она будет соединяться посредством канала.

Идея «вывести» порт за пределы города не нова: впервые в Бресте об этом задумались еще в 70-е годы прошлого века. В 80-е появился проект «переселения» портовой техники за городскую черту, но тогда новое место расположения не удалось согласовать с экологами. Теперь же, уверены специалисты, найдено оптимальное решение.

Геннадий Божко, ведущий инженер-строитель речного порта «Брест»:

Почему именно тот район — там рядом все коммуникации, там рядом наша магистраль М1. Все наши потребители основные — все они находятся рядом в ближайшем районе. Основное строительство тоже ведется в том районе. Т.е. для нужд перевозок — небольшие расстояния.

Пока специалисты порта подсчитывают экономический эффект от переезда «шумного хозяйства», ученые прогнозируют значительное улучшение экологической обстановки: воздух в городе станет чище, шума от работающей тяжелой технике - меньше, улучшится качество воды.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Можно реально ожидать приятнейших сюрпризов, как, например, случилось на севере Беларуси в бассейне Вилии, когда в белорусские воды вернулся лосось. Лосось — это бренд Бреста, только Бреста средневекового. Тогда брестчанин имел возможность кушать свою красную рыбу. И вот такой вариант уже можно реально оговаривать.

Этот огромный кран, к слову один из трех в брестском порту, работает здесь уже несколько десятилетий. Вопрос об их переезде не менее важен, чем само строительство: передвигается махина только по рельсам, а это значит, что перед транспортировкой его придется разобрать буквально «по винтикам».