Новости экономики за 18.12.2020

Новости Беларуси. О какой сумме убытков мировой туристической отрасли из-за пандемии заявили в ООН? В какое производство в Беларуси готовы инвестировать австрийские бизнесмены и почему трейдеры во всем мире следят за новостями о производстве вакцины от COVID? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в видеоматериале. Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ МАРТ Правительство расширило перечень товаров и услуг, цены на которые регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Список пополнен средствами индивидуальной защиты, необходимыми в период распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о масках, полумасках, повязках, одноразовых перчатках. Кроме того, перечень пополнен средствами для дезинфекции. Государственное регулирование цен введено и в отношении услуг, связанных с передачей и распределением тепловой энергии. Средства индивидуальной защиты и другие товары, важные в период пандемии, исключены из списка социально значимых товаров с госрегулированием цен не более трех месяцев в году. Какое предприятие построит австрийский инвестор в Свислочском районе?