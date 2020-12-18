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Новости экономики за 18.12.2020

18 декабря 2020 17:36
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Новости Беларуси. О какой сумме убытков мировой туристической отрасли из-за пандемии заявили в ООН? В какое производство в Беларуси готовы инвестировать австрийские бизнесмены и почему трейдеры во всем мире следят за новостями о производстве вакцины от COVID? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год

Новости экономики за 18.12.2020-1

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ МАРТ

Правительство расширило перечень товаров и услуг, цены на которые регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Список пополнен средствами индивидуальной защиты, необходимыми в период распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о масках, полумасках, повязках, одноразовых перчатках. Кроме того, перечень пополнен средствами для дезинфекции.

Государственное регулирование цен введено и в отношении услуг, связанных с передачей и распределением тепловой энергии. Средства индивидуальной защиты и другие товары, важные в период пандемии, исключены из списка социально значимых товаров с госрегулированием цен не более трех месяцев в году.

Какое предприятие построит австрийский инвестор в Свислочском районе?

Новости экономики за 18.12.2020-4

В ООН ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ МИРОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии коронавируса. Без малого триллион долларов экспортной выручки за 10 месяцев. Во Всемирной туристской организации прогнозируют к концу 2020 года сокращение числа международных туристов до 75 %, что вернет мировой туризм к уровню 30-летней давности. Тяжелее всего придется странам, в которых туризм занимает первое место по значению в структуре экономики. Так, Ямайка потеряет 1 миллиард 680 миллионов долларов (это равнозначно падению ВВП на 11 %).

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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