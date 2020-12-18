Новости экономики за 18.12.2020

Новости Беларуси. О какой сумме убытков мировой туристической отрасли из-за пандемии заявили в ООН? В какое производство в Беларуси готовы инвестировать австрийские бизнесмены и почему трейдеры во всем мире следят за новостями о производстве вакцины от COVID? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ МАРТ
Правительство расширило перечень товаров и услуг, цены на которые регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Список пополнен средствами индивидуальной защиты, необходимыми в период распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о масках, полумасках, повязках, одноразовых перчатках. Кроме того, перечень пополнен средствами для дезинфекции.
Государственное регулирование цен введено и в отношении услуг, связанных с передачей и распределением тепловой энергии. Средства индивидуальной защиты и другие товары, важные в период пандемии, исключены из списка социально значимых товаров с госрегулированием цен не более трех месяцев в году.
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В ООН ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ МИРОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии коронавируса. Без малого триллион долларов экспортной выручки за 10 месяцев. Во Всемирной туристской организации прогнозируют к концу 2020 года сокращение числа международных туристов до 75 %, что вернет мировой туризм к уровню 30-летней давности. Тяжелее всего придется странам, в которых туризм занимает первое место по значению в структуре экономики. Так, Ямайка потеряет 1 миллиард 680 миллионов долларов (это равнозначно падению ВВП на 11 %).