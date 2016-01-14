Перспективы для предпринимателей и задачи в 2016 году обсуждали 14 января представители республиканских союзов

Новости Беларуси. В Беларуси 2016-й год важный для развития диалога бизнеса и власти и для принятия совместных эффективных экономических решений. О перспективах для предпринимателей, задачах и вызовах в нынешнем году говорили сегодня, 14 января, представители республиканских союзов.

Среди главных нововведений 2016 года — обязательная сертификация товаров.

В таких равных условиях предприниматели начали работать с первого января. Уже говорилось не раз, что дешевый несертифицированный импорт сильно усложняет жизнь отечественному производителю и что торговать нужно прозрачно. Затронут нововведения и потребителей.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Надо более рационально подходить к затратам в тех или иных сферах, надо в большей степени каждому включаться в экономическую деятельность. Нынешний год мы определяем как очень важный с точки зрения не просто развития диалога бизнеса и власти, а с точки зрения совместных действий: и по созданию продуктов, услуг, экспорта белорусской продукции. Сегодня экономика очень подвижна, открытая, и мы работаем как на рынке Европы, так и на рынке пяти стран.