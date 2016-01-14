Азиатские биржи продолжили падение

Азиатские биржи после затишья 13 января продолжили падение. Токийской индекс «Никкей» рухнул на 3,5%, гонконгской — на 1,5. Аналогичные курсовые эволюции наблюдаются в Южной Корее и Австралии. Пессимизм биржевых торговцев объясняется неукротимым и продолжительным падением цен на нефть, а также дурными известиями об итогах года для японских корпораций.

Европейские биржи ожидаемо последовали примеру азиатских: паникой это, наверное, не назовешь, но индексы всех торговых площадок потеряли от полупроцента до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.