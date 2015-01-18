Минторг: цены на потребительские товары в Беларуси не должны повышаться после 15 января - как выжить продавцам и что думают покупатели?

Новости Беларуси. На еще один вопрос недели — будут ли расти цены после 15 января? — ответили Минторг и Минэкономики. Введенный в декабре мораторий на их свободное формирование истек. Однако цены на потребительские товары в Беларуси не должны повышаться и после 15 января. Так что одна часть рынка — покупатели — с облегчением выдохнула. А другая — продавцы — явно набрала в легкие воздуха... Но им успели в том же Минторге объяснить, как можно поднять цены.

Съемочная группа программы «Неделя» на СТВ провела свой мониторинг – были зафиксированы ценники в некоторых магазинах накануне 15 января. А потом корреспонденты проследили, что с ними произошло. Ольга Петрашевская занялась одновременно шоппингом и математикой.

15 января – эту дату на неделе ждали и бизнесмены, и чиновники, и покупатели. Одни надеялись, что смогут на законном основании поднять цены, другие – что те самые цены все-таки останутся на прежних позициях. Но, пожалуй, и по ту, и по другую стороны прилавков не были уверены, что знают, чего же ожидать от моратория Минторга.

Мы провели свой, народный эксперимент. За три дня до заветного 15-го января заглянули в три магазина: стройматериалов, бытовой техники и, для разнообразия, импортной обуви. Зафиксировали ценники на определенные товары, чтобы потом еще дважды вернуться и проверить, насколько взлетит и взлетит ли стоимость того же холодильника или, к примеру, пары мужских ботинок. Особенно любопытной нам показалась участь душевых кабин – на них ярлыки с ценами под занавес моратория сняли вовсе.

Но это позже, а пока пообщаемся с Эдуардом Ивановичем – рядовым покупателем, который провел собственный рейд в поисках кухонного новосела.

Эдуард Захаров:

Понадобилось купить холодильник. В одном магазине одна цена, в другом – на 1,5-2,5 миллиона дешевле. Откуда?!

Эдуард Иванович недоумевает: из каких глубин морозильной камеры выплыла столь внушительная разница на один и тот же холодильник? Мужчина вовсе не ратует за то, чтобы цены навечно остановились на определенной отметке, но ему, как покупателю, тоже не хочется остаться в дураках.

Эдуард Захаров:

То, что было поставлено по старой цене, они должны распродать. Тот товар, который уже получают по новым, здесь уже, конечно, никуда не денешься!

Дмитрий Коновалов, продавец:

Поднимутся рано или поздно, конечно. Закупать импортную мебель за валюту в конце концов. Надо, конечно, решать.

Тем временем, у Дмитрия, продавца на минском строительном рынке, от запрета на повышение цен впечатление как в кривом зеркале. С одной стороны, конечно, импортный товар в пересчете на белорусские рубли в закупке стал дороже, но, с другой, мужчина не уверен, что даже при минимальном изменении стоимости, люди активнее станут делать покупки.

Дмитрий Коновалов, продавец:

Я продаю еще остатки с прошлого года - ничего не поднимал. И по этим ценам и то не покупают. А поднять, так вообще, наверное...

Продавец:

Цены пока не поднялись, ждем чего-нибудь...

Но долго ждать не пришлось. 13 января Министерство торговли объявило мораторий на повышение цен бессрочным. И предприниматели приуныли окончательно.

Алина Пекарская, продавец:

Мы в таком подвешенном состоянии, что ничего не знаем...

Железная леди Алина Пекарская рассказывает, что поставок в ее павильон в новом году еще не было – старое бы распродать! Но отправляться за товаром рано или поздно все равно придется – и как быть, чтобы и закон не нарушить, и себе оставить на чай с сахаром?

Алина Пекарская, продавец:

Ничего не брали еще, стоим...

А мы, пока суть да дело, именно 15 января, напомним, это был первый дедлайн от Минторга, отправились по знакомым магазинам. Итак, китайская обувь – ценник тот же. Отечественный унитаз тоже не подмочил репутацию торговой точки. Российская штукатурка на прежнем уровне. А вот с холодильниками конфуз – все наши опытные образцы раскупили за пару дней. Но мы не могли не обратить внимание на стиральную машину уже из новой поставки. Цена в двенадцать с лишним миллионов более чем значительно отличается от аналогов в торговом зале. И мы вовсе не сравниваем с техникой белорусского производства. Судите сами…

Так стоит ли поторопиться с недешевыми покупками, поинтересовались мы у консультантов в магазинах техники и стройматериалов.

– Хотим купить стиральную машину, стоит ли поторопиться?

– Стабильно стоит!

– Уже по новым ценам будет?

– До 18 числа вроде нет!

– А после 18-го уже дороже, да?

– Насколько я слышал, да!

Интересно, откуда взялось именно 18-ое число? Что ж, вернемся еще раз! А пока побеседуем на «бесценную» тему с председателем совета предпринимателей одного из рынков. Александр Хурсевич не против сдерживания цен, но в разумных пределах и с учетом интересов всех.

Александр Хурсевич, председатель совета предпринимателей строительного рынка:

На социально-ориентированные товары — я согласен, что на молоко, на хлеб, а по стройматериалам и промышленным товарам... Людям надо закупать валюту. Конечно, нужен диалог. Должны прийти чиновники и поговорить с предпринимателями, а не сразу рубить сплеча, послушать все мнения и прийти к общему знаменателю.

К общему знаменателю, вероятно, пришли уже к вечеру 15 января. Минторг детально разъяснил, на какой товар и каким образом отныне можно повышать цену. И главным было слово «обоснованно».

Павел Филиппов, начальник управления экономики и финансов Министерства торговли Республики Беларуси:

Что касается импортеров продукции. На товары, которые приобретены после 18 декабря, допускается увеличение отпускной цены не более чем на процент изменения курса белорусского рубля к курсу валюты договора, уменьшенного на 5 процентов.

Что же касается отечественной продукции, на сделанное в Беларуси цена подниматься не может. Как и на товары из стран-членов ЕАЭС. Исключение – только если при производстве того или иного продукта используется импортное сырье.

Павел Филиппов, начальник управления экономики и финансов Министерства торговли Республики Беларуси:

Когда растет сырье, пропорционально может вырасти отпускная цена. При этом не допускается увеличение цен на сырье и материал отечественного происхождения. есть ограничение рентабельности, которое определено как не более того уровня, который сложился для производителей на 9 месяцев 2014 года.

Елена Рубцова:

Я, конечно, на свою сторону потяну одеяло, потому что мне выгоднее, чтобы было дешевле! Но, конечно, должен какой-то баланс соблюдаться. Но не так, чтобы поднимать цены, выпустить одну пару сапог и заплатить с этого всему заводу зарплату.

Мнением касательно инициативы Минторга Елена Рубцова делится как раз в магазине, который именно после проверок Министерства торговли и закрывали в прошлом декабре. Тогда нарекания были связаны, в основном, с недостаточным ассортиментом обуви белорусского производства. Но недочеты устранили, и магазины открылись даже раньше отведенного на исправление ошибок срока.

Ксения Репина, пиар-менеджер компании:

Мы дополнили белорусский ассортимент обувью других производителей. Мы заключили договора с 5-6 поставщиками.

Татьяна Сачек:

В первую очередь я смотрю, чтобы сапог сел, а потом уже на качество и производителя. Белорусские, в принципе, неплохие. Хочется, чтобы модели были более интересные.

«Более интересных» моделей от наших производителей ждет и предприниматель Анатолий Николаевич. Говорит, что с радостью бы продавал только белорусские ванны, но того ассортимента, который предлагают отечественные предприятия, просто недостаточно. Вот и приходится зависеть от импорта. Так что разрешения на адекватное повышение цен он ждал буквально каждый день.

Анатолий Балей, предприниматель:

Вот такая ванна при закупке стоит в районе четырех миллионов. Это закупка. Мы ее продаем за 4 100 - 4 200 млн.

Поэтому то, что цены разрешили обоснованно регулировать, предприниматель считает очевидным решением.

Но вернемся к нашему эксперименту. 18 января — финальная проверка. Немецкая шпатлевка не изменилась в цене, белорусские стиральные машины также на прежнем уровне, да и стоимость остальных товаров, на которые мы обратили внимание, не возросла ни на рубль. Впрочем, выбор в любом случае за покупателем. Отечественное или импортное, подождать или поторопиться с покупкой.