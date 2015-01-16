Совет Республики дал согласие на назначение Павла Каллаура председателем правления Национального банка Беларуси

Новости Беларуси. Совет Республики дал 16 января согласие на назначение Павла Каллаура председателем правления Национального банка Беларуси. Представляя нового главу финансового ведомства сенаторам, Александр Лукашенко обозначил, что важнейшее направление работы Нацбанка – снижение инфляции.

Также в числе приоритетов и поддержание золотовалютных резервов на безопасном для страны уровне при помощи прямых инвестиций и экспорта. Глава государства поручил развивать финансовый рынок и совершенствовать платежную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Банки деньги не зарабатывают. В банках деньги хранят. Это деньги субъектов хозяйствования, физических лиц, заемные средства. И он понимает, что деньги варятся в экономике. Вот главное. Если бы у него этого чутья, чувства не было, если бы он был, как некоторые наши банкиры, чистюля-банкиром, я бы никогда его не рекомендовал. Поэтому приоритет – это экономика. Банковская система очень важна. Это кровеносная система экономики. Но экономика должна работать. Тогда и кровеносная система будет наполнена, кровообращение будет нормальное. Он это понимает.

Я очень жестко замкнул банки первого уровня, коммерческие банки, на Национальный банк. Национальный банк должен отвечать за все, что связано с деньгами в стране. А как можно отвечать за деньги в стране, если они сосредоточены в коммерческих банках, если ты не управляешь? У нас принято говорить регулятор, регулируют. Вот как в России сейчас часто слышат. Управлять нужно системой. Павел Владимирович Каллаур будет отвечать за это вместе с премьер-министром. Железно. Вот два человека, которые должны отвечать за процессы в экономике и кровеносной системе экономики – финансах. Вы должны это знать. И спихивать на кого-то, что там прав не хватает, полномочий не хватает, нормативно-правовая база не та – невозможно. Все решения приняты. Вся власть сосредоточена в этом плане в их руках. Действуйте.