«Кредиты до зарплаты» для физических лиц запрещены в Беларуси с 1 января

Новости Беларуси. В Национальном банка вручили первые свидетельства компаниям, включенным в реестр микрофинансовых организаций. Это компании, которым официально разрешено выдавать так называемые быстрые кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в конце июня 2014 года глава государства подписал указ, призванный навести порядок в сфере предоставления займов. Таким образом, с 1 января 2015 года выдавать их могут только микрофинансовые организации и только юридическим лицам. Для простых граждан так называемы «кредиты до зарплаты» останутся недоступными.

Ранее такие займы люди брали под 1-2 процента в день. А в итоге это составляло более 700 процентов годовых. К тому же, такими кредитами часто пользовались люди финансов несостоятельные, которые вовремя не расплачивались. Обязательства приходилось выполнять родственникам, что вызывало немало возражений с их стороны.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Национальный банк взял на себя обязательства и по вопросу защиты прав потребителей на микрофинансовом рынке. Так называемые быстрые займы для физических лиц с первого января этого года запрещены. Соответственно, запрещена любая рекламная деятельность по данному вопросу. Предоставление быстрых займов становится уголовно наказуемым деянием.