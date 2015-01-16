Торговый реестр Беларуси будет обновлен до 2 февраля

Новости Беларуси. Торговый реестр Беларуси до 2 февраля будет обновлен. Это значит, что все, кто занимается торговлей, обязаны откорректировать свои данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые бланки опубликованы в едином портале электронных услуг.

Таким образом реализуется закон о торговле, который вступил в силу летом прошлого года. Соответственно и субъекты хозяйствования должны «прописаться» в новом реестре.

Информация будет своеобразным паспортом торгового объекта. И поможет объективно оценить состояние белорусского рынка.

В свою очередь для бизнеса это возможность самостоятельно регулировать свою работу.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Этой информацией будут пользоваться и субъекты торговли, им будет интересно. Например, кто-то хочет открыть на какой-то территории какой-то специализированный магазин. Например, мужской одежды. ему, для того чтобы провести какой-то маркетинг, нужно определенное время посмотреть на плоскость: что рядом находится, какие магазины, будет ли он с кем-то конкурировать, какая нишу будет и так далее. Эти все данные можно будет взять в торговом реестре.