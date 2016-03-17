Прямой эфир

Минторг Беларуси оценил работу организаций торговли и составил рейтинг регионов

17 марта 2016 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минторг Беларуси оценил работу организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения за январь текущего года, составив рейтинг регионов. Первое место держит Минск. На втором расположилась Брестская область, за ней следом – Гомельская. Четвертую строчку занял Могилевский регион, затем — Минский и Гродненский. Замыкает список Витебская область.

При подведении итогов учитывался рост товарооборота, наличие в ассортименте товаров отечественного производства, рентабельность организаций, состояние задолженности перед поставщиками товаров и другие факторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Торговля в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
С начала 2016 года открыто порядка 200 объектов бытового обслуживания
16 марта 2016 18:21

С начала 2016 года открыто порядка 200 объектов бытового обслуживания

В Минске нацелены на снижение импортных закупок, сохранении цен на энергоносители и поддержке предприятий-экспортеров
16 марта 2016 18:20

В Минске нацелены на снижение импортных закупок, сохранении цен на энергоносители и поддержке предприятий-экспортеров

Национальный банк снижает ставку рефинансирования
16 марта 2016 17:15

Национальный банк снижает ставку рефинансирования