Минторг Беларуси оценил работу организаций торговли и составил рейтинг регионов

Новости Беларуси. Минторг Беларуси оценил работу организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения за январь текущего года, составив рейтинг регионов. Первое место держит Минск. На втором расположилась Брестская область, за ней следом – Гомельская. Четвертую строчку занял Могилевский регион, затем — Минский и Гродненский. Замыкает список Витебская область.

При подведении итогов учитывался рост товарооборота, наличие в ассортименте товаров отечественного производства, рентабельность организаций, состояние задолженности перед поставщиками товаров и другие факторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.