С начала 2016 года открыто порядка 200 объектов бытового обслуживания

Новости Беларуси. Отмена сертификации некоторых видов бытовых услуг значительно повысила предпринимательскую активность. С начала года открыто порядка 200 объектов бытового обслуживания. Это парикмахерские, предприятия по ремонту электробытовых приборов и станции техобслуживания.

Причем количество жалоб потребителей по поводу некачественного оказания услуг по сравнению с прошлым годом не выросло. Но мониторинг специалисты будут проводить и дальше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.