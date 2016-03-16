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С начала 2016 года открыто порядка 200 объектов бытового обслуживания

16 марта 2016 18:21
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Новости Беларуси. Отмена сертификации некоторых видов бытовых услуг значительно повысила предпринимательскую активность. С начала года открыто порядка 200 объектов бытового обслуживания. Это парикмахерские, предприятия по ремонту электробытовых приборов и станции техобслуживания.

Причем количество жалоб потребителей по поводу некачественного оказания услуг по сравнению с прошлым годом не выросло. Но мониторинг специалисты будут проводить и дальше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Бытовое обслуживание населения

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