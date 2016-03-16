В Минске нацелены на снижение импортных закупок, сохранении цен на энергоносители и поддержке предприятий-экспортеров

В Минске нацелены на снижение импортных закупок, сохранение цен на энергоносители и поддержке предприятий-экспортеров. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Александр Ярошенко.

Эксперты отмечают, поставки увеличиваются за счет фармацевтической и пищевой промышленности, а также нефтепереработки. Рост экономики прогнозируют во втором полугодии. Согласно бизнес-планированию для развития производств весомым подспорьем станет финансовая поддержка.

К слову, в прошлом году мощную поддержку государства получили такие сферы как промышленность, сельское хозяйство и строительство. На их развитие было выделено около 35 триллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ,

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Ключевой позицией является то, что мы добились серьезного снижения затрат, издержек производства. Имеется в виду на микроуровне, чтобы соблюдалась и технологическая дисциплина в наших производствах.