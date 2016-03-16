Новости Беларуси. Национальный банк снижает ставку рефинансирования на один пункт. С 1 апреля показатель, от которого зависят проценты по вкладам и многие платежи по кредитам, составит 24% годовых.

Последний раз ставка рефинансирования изменялась 9 января прошлого года. Тогда она была, напротив, увеличена на 5 пунктов. Как сообщили в Нацбанке, это решение принято с учетом анализа имеющихся рисков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Ведем речь сегодня о том, чтобы плавно, постепенно обеспечивать доступность кредитов для экономики, потому что темп прироста кредитов в экономике достаточно низкий. Мы сейчас как раз ведем речь о том, чтобы создавать стимулы для экономического роста, для доступности кредитов, поэтому мы даже ведем речь о снижении процентных ставок. Если по кредитам, то и соответственно по депозитам.