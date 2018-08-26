Председатель Солигорского райисполкома: «В настоящий момент сконцентрированы на развитии территории»

Программа включала не только развлекательный, но и, так скажем, социальный и даже экономический пункты. Так, в городе открыли новую поликлинику, в сквере «Семьи, любви и верности» установили статую Варвары – покровительницы шахтеров. На Беларуськалии дан старт строительству завода по производству нитрата калия – совместно с китайскими партнерами.

Новости Беларуси. Большой праздник в Солигорске начался 23 августа и продолжался вплоть до вечера субботы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А наша съемочная группа побывала в городе заранее и расспросила Олега Поскробко о настоящем и будущем региона. Юлия Огнева, СТВ: Олег Григорьевич, в Солигорск вы приехали из столицы, буквально с кресла первого заместителя министра. И вот сейчас на месте председателя райисполкома. Сильно ли ощущали разницу и ощущаете ли ее до сих пор?

Юлия Огнева: Надо сказать, Солигорский район – один из самых беспроблемных. Так исторически сложилось. Но ваша задача – не только поддерживать, что есть, но и развивать, повышать уровень жизни. Скажите, на чем сконцентрированы в настоящий момент?

Олег Поскробко, председатель Солигорского районного исполнительного комитета: Наверное, разницу я не ощущал с самого начала, потому что я все-таки начинал свою трудовую деятельность с исполкома. Мне это было близко. Единственная разница: у нас не было села, не было АПК, не было своих депутатов, не было бюджета. Всё остальное было мне очень близко и знакомо, поэтому влился достаточно быстро. И начал свою работу.

Олег Поскробко:

В настоящий момент мы сконцентрированы, как и каждая администрация, как и каждый райисполком, на развитии территории. Развитие территории – это не только благоустройство, не только порядок. Это создание предприятий, это рабочие места, это создание необходимой инфраструктуры для повышения благосостояния, уровня жизни человека, семьи.

Юлия Огнева:

Давайте конкретно поговорим про экономику. Как работают предприятия сейчас?

Олег Поскробко:

Все направления и отрасли народного хозяйства в Солигорском районе дали положительную динамику, рост. Это очень приятно. Есть такие аспекты, где хотелось бы получать большие темпы развития, и мы над этим работаем.

Юлия Огнева:

А проблемные или убыточные предприятия есть?

Олег Поскробко:

Надо отметить, что у нас больше, чем вдвое убыточных предприятий по итогам первого полугодия сократилось. То есть на 1 января у нас было их 17, на 1 июля у нас их 8. Задача заключается в том, чтобы проблемных предприятий вообще не стало.

Юлия Огнева:

Привлечение инвестиций – задача для всей вертикали власти. Как у вас с этим обстоят дела?

Олег Поскробко:

Беларуськалий создал вокруг себя потребность – инвестиции. Есть много оборудования, которое раньше приобреталось по импорту, но сегодня предприятия района вовремя сориентировались, и уже много позиций, которые по импорту замещены отечественными производителями. На перспективу у нас в переработке твердых коммунальных отходов: это не просто создание материальных ресурсов, это уже и переработка этих материалов в изделия. Это плитка, это пластиковые изделия, это покрытия. Задача сегодня заключается в том, чтобы привлечь инвестиции для развития таких предприятий.

Юлия Огнева:

Скажите, а вот эти горы отходов Беларуськалия можно как-то пустить во вторичную обработку?

Олег Поскробко:

Думаю, да. Эта тема сегодня актуальна. Существует группа ученых, группа коммерческих организаций, которые работают над вопросом по вовлечению в оборот отработанной породы, по возможности ее использование. К сожалению, сегодня больше теории, чем практики. Но я думаю, что в ближайшем будущем решение будет найдено.

Юлия Огнева:

При назначении Президент поставил перед вами четкую задачу – повысить имидж власти в конкретном районе. Удается?

Олег Поскробко:

Наверное, но этот вопрос правильнее получить ответ у нашего населения, от трудовых коллективов. Я делаю всё для того, чтобы это было так.