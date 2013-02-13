Новости Беларуси. «Минский тракторный завод» создает в Камбодже предприятие по сборке тракторов. Оно станет первым подобным производством в регионе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Партнеры в Камбодже предлагают белорусской стороне беспрецедентные льготы: полное освобождение от пошлин и налогов.

Ожидается, что заработает новое сборочное производство уже в конце 2013 года. При этом собранные тракторы будут продаваться во всех государствах АСЕАН.

В прошлом году в Камбоджу МТЗ отправил 116 тракторов, в нынешнем планируется поставить 400, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.