Минский хладокомбинат № 2: 7 фирменных магазинов, в планах – экспорт в Казахстан, Армению и ЕС

Новости Беларуси. Недавняя модернизация на этом предприятии позволила задуматься о выходе на новые рынки сбыта. Продукция Минского хладокомбината теперь востребована не только в России, но и в странах Балтии. Расширяет предприятие и присутствие на белорусском рынке. 3 апреля в столице открыт еще один магазин – седьмой по счету.

Этому предприятию не один десяток лет. Благодаря традиционным рецептам, проверенным временем, Минский хладокомбинат № 2 и в наши дни славится своей продукцией. Его изюминка – это разнообразные виды мороженого. К тому же, выпускают пельмени, кондитерские изделия и даже напитки.

Елена Сычева, инженер-технолог фабрики мороженого ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2»:

В прошлом году была закуплена новая линия для приготовления смеси для мороженого итальянского производства. В этом году мы готовимся к летнему сезону, разрабатываем новые виды мороженого.

Если раньше предприятие держало ориентир на экспорт только в Россию, то современные реалии заставляют искать новые контакты с зарубежными партнерами.

Александр Рубинов, директор ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2»:

Мы работаем на экспорт на Российскую Федерацию, отправляем туда свое мороженое. В прошлом году мы отправили мороженого на 1,5 млн долларов. В этом году у нас в планах работать с Казахстаном, с Арменией и выходить на Европейский союз.

Но главным для хладокомбината остается белорусский потребитель. Для этого и развивают торговую сеть. В столице уже шесть магазинов предприятия. А 3 апреля двери распахнула новая торговая точка. Здесь большой выбор товаров с пометкой «Сделано на Минском хладокомбинате».

Сергей Макаревич, покупатель:

Рядышком живем, первый раз вошли сюда, в магазин. Первое впечатление хорошее, поэтому будем ходить сюда.

Ирина Будай, заведующая магазином № 10 ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2»:

Ассортимент – 97% белорусского. Хладокомбината продукция в шикарном ассортименте, качество продуктов великолепное. Воды, торты, «кондитерка», пельмени.

Подкупает не только разнообразие, но и цены. Так, на продукцию хладокомбината предусмотрены солидные скидки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Борисевич, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Мы сейчас создает государственную торговую сеть. Делаем оптово-логистический центр, который будет работать на все эти магазины, за счет чего мы будем получать большую оптовую скидку. За счет этого будут снижены цены.