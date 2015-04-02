Губернатор Нижегородской области: Мы ставили задачу достигнуть оборот с Беларусью в 1 млрд долларов – эту задачу не снимаем

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и России крепнет благодаря связям с регионами. Президент Александр Лукашенко 2 апреля встретился с губернатором Нижегородской области. Валерий Шанцев частый гость на белорусской земле. В Минске он бывает практически ежегодно. Благодаря этому диалог развивается весьма активно. Схожи и экономики - высоко развито машиностроение, выпускаются автобусы, техника для коммунального хозяйства. Какие еще направления в сотрудничестве будем развивать, в этом сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь и Нижегородская область искали верхнюю точку торгово-экономического сотрудничества на ближайшую перспективу. В прошлом году произошло некоторое снижение взаимного товарооборота. Но все равно цифра немалая — 600 млн долларов.

Кстати, если посчитать общий объем торговли с российскими регионами, которые приезжали с делегациями в Беларусь за последние три месяца, то получается больше 2 млрд долларов. Вот так миллион к миллиону и выходят миллиарды.

В Нижегородской области среди 140 внешних торговых партнеров — Беларусь на третьем месте. Нижегородцы частые гости в республике.

Кстати, ровно два года назад, тоже 2 апреля, Валерий Шанцев встречал праздник Союзного государства в Минске.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Знаменательный день сегодня – 2 апреля День единения народов Беларуси и России. Я подчеркивал неоднократно и сегодня вновь хочу подтвердить: белорусско-российское сотрудничество крепнет и прорастает благодаря связям с регионами России. Нижегородская область для Беларуси – один из важнейших партнеров среди субъектов России.

Нам есть, что предложить нижегородцам, вы это хорошо знаете. И особенно в преддверии чемпионата мира в 2018 году, который пройдет в Российской Федерации. Я не буду перечислять все то, что имеется в Беларуси и в сфере промышленности, и сельского хозяйств, тем более, что по всем направлениям идет сотрудничество между нами и Нижегородской областью.

Валерий Шанцев, губернатор, председатель Правительства Нижегородской области Российской Федерации:

Сотрудничество с Беларусью является одним из ключевых направлений международной, внешнеэкономической деятельности нашей области. Вы правильно отметили, что в прошлом году мы имеем активное снижение по взаимной торговле. Но все равно, не зависимо от этого наше взаимодействие активно развивается во всех сферах.

Александр Лукашенко:

Мы очень рады, уважаемый Валерий Павлинович, тому, что Вы часто бываете в Беларуси. Это очень хорошо, потому что Вы видите не только Беларусь в семь-восемь лет раз, а Вы видите динамику развития нашей республики. Ваш колоссальный опыт мы очень ценим. Я Вас еще знаю с того времени, когда Вы работали в Москве, и очень высоко оценивал Вашу деятельность. Нам очень важен Ваш опыт, Ваш совет.

Валерий Шанцев, вне всякого сомнения, один из самых колоритных современных политиков России. С одной стороны, человек старой советской закалки, эдакий номенклатурный зубр. С другой, чиновник, идущий, если не бегущий, в ногу со временем. За ним не каждый молодой политик, искушенный в секретах пиара, поспевает. Есть видео-блог в Интернете, где кроме регулярных ответов на проблемные вопросы граждан, губернатор успевает делать креативные поздравления и к Новому году, и к 8 Марта.

На персональном сайте губернатора статьи от первого лица, в которых четко прослеживается и самоирония, и литературный талант. Прекрасно чувствует себя на публике, однако при этом крепкий хозяйственник, известный еще по команде Юрия Лужкова, и мощный политик.

В 90-ые на Шанцева было совершено покушение. Он получил множество осколочных ранений, более 50% тела было обожжено, но Шанцев выжил и стал, пожалуй, даже более активным. До 2006 года руководил еще и Федерацией хоккея Москвы, выходил на лед.

Как можно заметить по форме, любимое число Валерия Шанцева — 13. Но и в политике, и в экономике его аутсайдером никак не назовешь.

Кстати, 10 лет назад за большой личный вклад в укрепление экономических, научно-технических и культурных связей между Беларусью и Москвой Шанцеву вручили Орден Почёта.

При Союзе центр Нижегородской области – тогда это город Горький – называли «русским Детройтом». Впрочем, и сегодня это мощный промышленный регион, где выпускают все – от легковушек до самолетов.

С Беларусью нижегородцы на своей земле открывают совместные предприятия. Например, по производству могилевских лифтов. Работают в регионе дистрибьюторы по продажам дорожной техники, тракторов МТЗ. Есть и амбициозный проект экспериментального двигателя.

Валерий Шанцев:

Сегодняшний наш проект, который мы обсуждали с Александром Григорьевичем Лукашенко, это новый двигатель для автобуса. Минский моторный завод вместе с нашим Всероссийским ядерным центром заканчивает проектирование. Я думаю, что будет прорыв даже в области газомоторное топливо. Хотя сам уже переход на газомоторное топливо дает в два раза экономию и совершенно другую экологию. А здесь еще лучше будет.

В Нижегородской области перенимают и опыт Беларуси в сельском производстве. Например, мясной продукции в области выращивается недостаточно. Она импортируется из Аргентины и других стран.

Валерий Шанцев:

Мы когда-то ставили задачу достигнуть оборота в 1 миллиард долларов. Эту задачу не снимаем. Если отметить сферы, в которых сотрудничество идет наиболее успешно, то это, наверное, прежде всего агропромышленный комплекс. Мы учились у Республики Беларусь и последовательно применяли этот опыт не только с точки зрения развития самого производства, но и развития сельской местности, агрогородков.

Нижегородская область – это признанный кластер по развитию атомной энергетики. Здесь проектируют и строят АЭС. Студенты БНТУ проходят практику по программе «Атомная энергетика» в Нижегородском технологическом университете.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Связи у нас очень тесные с Нижегородской областью. Но следует отметить, наверное, в первую очередь существенную помощь, которую оказывают нам нижегородские учебные заведения в подготовке специалистов для атомной энергетики. Их в свою очередь очень интересует наш опыт в организации образования на уровне профессионального обучения. Мы сохранили нашу очень неплохую систему обучения в училищах, в колледжах, поэтому их этот опыт очень интересует.

В БНТУ Нижегородский губернатор прочитал лекцию для студентов и рассказал о принципах работы экономики области.

Валерий Шанцев:

У нас в области нет ни нефти, ни газа, ни золота. Мы все делаем своими руками. Основа нашей промышленной отросли – это обрабатывающая отрасль. Мы два года подряд как перешагнули рубеж и производим продукцию собственными силами больше триллиона рублей в год.

В белорусском вузе Валерию Шанцеву вручили свидетельство почетного профессора БНТУ.

Валерий Шанцев:

Я могу сказать, что я почетным быть не умею, привык все время работать. Поэтому обещаю, что каждый раз, когда буду приезжать, вы заранее говорите, о чем я должен подготовиться рассказать. Я обязательно буду готовиться к этой встрече.

Уже через полчаса в правительстве стороны обсуждали пути увеличения товарооборота.