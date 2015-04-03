Новости Беларуси. Беларусь и дальше будет поддерживать перспективные инвестиционные проекты. Уже в 2015 году завершится строительство аграрных объектов, имеющих высокую степень готовности. В частности, крупные молочно-товарные комплексы, возведение которых было заморожено, будут введены в строй. А продукцию уже модернизированных предприятий активно будут продвигать на внешние рынки.

Об увеличении производства молока в этом хозяйстве задумались еще несколько лет назад – кормовая база позволяла увеличить дойное стадо. Вопрос – в помещении. Решили построить современный комплекс почти на 800 голов. Составили бизнес-план, просчитали плюсы.

Борис Куц, директор ОАО «Щучинагропродукт»:

Окупаемость фермы – примерно через 11-12 лет. И рентабельность будет довольно высокая. Скажем, порядка 30%.

Когда построили больше половины, ситуация с финансированием изменилась: банки ужесточили условия кредитования. Самостоятельно завершить строительство аграриям стало не под силу.

Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:

Пришлось приостановить строительство почти на шесть месяцев. Поэтому думаю, что в ближайшее время наладится обстановка с кредитованием этого комплекса и мы закончим этот объект.

Сегодня перспективы запустить этот молочно-товарный комплекс уже через несколько месяцев вполне реальны. В Правительстве приняли решение оказать поддержку аграрным бизнес-проектам с высокой степенью готовности.

В Мостах успешно завершили модернизацию деревообрабатывающего производства. Построили современный завод по выпуску плиты МДФ и ламината. А вот куда это все девать – проблемы.

Сергей Ососов, директор ОАО «Мостовдрев»:

Мощность производства достаточно высокая. На сегодняшний день в месяц мы можем производить 10-12 тысяч кубических метров. На данный момент на стадии пуско-наладки у нас имеется пакет заказов в пределах пяти тысяч.

На предприятии начали активно искать новые рынки сбыта. Продукция востребована и в странах СНГ, и в Центральной Европе. Сейчас ведут переговоры с потенциальными партнерами. При этом, внутри республики конкурировать с иностранными производителями пока сложно.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны создавать кластеры, должны привлекать в том числе наш и малый, и средний, и большой бизнес мебельщиков. Все-таки еще большое количество продукции, которую мы уже осваиваем при деревообработке, мы еще закупаем по импорту. Поэтому задача, чтобы выдать те параметры, которые нужны мебельщикам (по плотности, по качеству, по целому ряду других параметров), с тем, чтобы однозначно отказались от любой завозимой продукции. А производимая мебель была достойна того, чтобы и наши граждане с удовольствием покупали, и продавали на экспорт.

Для мостовского предприятия выход из сложившейся ситуации – это ужать себестоимость товара при высоком качестве. Современные технологии и собственное сырье помогут снизить цену на готовую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.