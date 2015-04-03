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Задержаны лжепредприниматели, которые «заработали» 30 миллиардов рублей

03 апреля 2015 07:45
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси пресек деятельность финансовой преступной группы. Лжепредприниматели, а это более 15 юридических лиц и трех десятков ИП, помогали компаниям уходить от уплаты налогов.

В результате «серых» схем государство недополучило в бюджет порядка 30 миллиардов рублей. Сейчас устанавливаются все клиенты «теневой» организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Иванов, начальник организационно-инспекторского отдела управления департамента финансовых расследований по Минску и Минской области:
Суть работы лжепредпринимателей заключалась в том, что, получая деньги на счета подконтрольных субъектов хозяйствования, средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем обналичивались и за вычетом процента отдавались руководителям либо учредителям субъектов хозяйствования. За названный процент покупались объекты недвижимости. Все эти люди действовали скоординировано. У всех были определены какие-то свои роли.

# Экономика # Налоги # Александр Иванов

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