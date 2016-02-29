Нацбанк Беларуси получит контроль над Банком развития

Новости Беларуси. Эффективность финансовой системы Беларуси обсуждали сегодня, 29 февраля, у главы государства. Одна из главных тем встречи: наделение Нацбанка функциями мегарегулятора, то есть такими полномочиями, которые бы позволяли Нацбанку контролировать сразу несколько сфер: не только, скажем, банковскую, а к примеру, страховую, рынок ценных бумаг. О чем еще говорили финансисты, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовые рынки стремительно развиваются. Ассортимент услуг растет. Современные условия, порой, требуют и новых подходов. О повышении эффективности белорусской финансовой системы шла речь на совещании у главы государства. Правительство и Нацбанк внесли на рассмотрение сразу три проекта указов. Критерий оценки Президентом обозначен – деньги должны работать, а не лежать на счетах. Но изменения должны быть оправданы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос, который встает, – что это даст. Второй вопрос – надо это вообще или не надо. И третье – нужно ли это делать сегодня, в этих условиях.

О том, что Нацбанк может взять на себя функции мегарегулятора, в кулуарах говорят давно. Есть ряд предпосылок. Границы на финансовом рынке стираются: инвестиционная, страховая, банковская деятельность. Надзор за ними может осуществляться по трем схемам.

Классическая – когда функции регулятора делят разные ведомства. В Беларуси Нацбанк контролирует банковскую среду, с недавних пор еще лизинговую деятельность, рынок Форекс и микрофинансовые организации. Минфин традиционно отвечает за страховой рынок и ценные бумаги.

Впрочем, порой одна и та же организация предлагает целый набор услуг. Например, то же страхование. Можно сказать, есть даже своего рода конкуренция между банковскими и небанковскими организациями. Функции их так тесно сплелись, что в мировом опыте появилась тенденция – отдать регулирование в одни руки. В руки мегарегулятора. Сегодня мегарегуляторы работают в 161 стране мира, в том числе в ЕС.

В некоторых государствах появился автономный орган. В подчинении Президента, но не подконтрольный правительству. Это уже вторая схема регулирования.

И, наконец, третья. В других странах функции мегарегулятора взял на себя Центральный банк.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Различные финансовые рынки тесно переплетены между собой – банковский рынок, рынок ценных бумаг, рынок страховых услуг. И угроза для финансовой стабильности может зародиться на одном из этих рынков, потом перекинуться на другие. И, собственно говоря, именно поэтому в мире возникла такая практика – мегарегулятор, который регулирует и следит за стабильностью на всех финансовых рынках.

Содержать несколько органов финансового регулирования с разной спецификой накладно. И не слишком эффективно. Мегарегулятор же видит всю финансовую картину в целом и предъявляет единые требования ко всем институтам, считают сторонники такой схемы.

Скептики опасаются: внимания мегарегулятора не хватит для изучения мелких деталей и специфики конкретного рынка, а масштаб деятельности лишит орган гибкости. Впрочем, здесь речь идет скорее о странах с большими рынками. А вот длительный переходный период, потеря кадрового потенциала – возможные риски.

Кроме того, полномочия правительства, то есть влияние на экономику, снизятся, в то время как Нацбанк станет монополистом в сфере финансового регулирования.

Сами разработчики документа признают: эффект увидим только через несколько лет. А для передачи функций от одного ведомства к другому требуются серьезные изменения законодательной базы.

Сергей Осенко, начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь:

На страховом рынке на текущий момент 13 страховых компаний, 8 из которых подконтрольны государству. Динамика достаточно положительная. И наш рынок ни коем образом не уступает по показателям рынкам стран Евразийского экономического союза.

Решение – следующее: под контроль Нацбанку сейчас перейдет Банк развития. К вопросу мегарегулирования вернутся через год. Чтобы уже предметно просчитать необходимость и возможные последствия от такого шага в рамках нынешних условий и специфики национальной финансовой системы. Пока же Нацбанк получает еще и дополнительные полномочия – функции контролера над вотчиной Минфина – страховым рынком и рынком ценных бумаг.

Еще один проект Указа касается корпоративных облигаций. Предлагается продлить льготы на обложение доходов налогами. Цель такой меры понятна – развитие рынка ценных бумаг. Чтобы привлечь средства на предприятия, нужно создать хорошие условия. Но выгоду от льготного налогообложения нужно хорошо просчитать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все здесь воюем за бюджет? Это мой вопрос к вам. Наполняемости бюджета нет, начинаем урезать какие-то программы, а здесь создаем определенные льготы. Не получится ли так, что бюджет недополучит определенных средств и какова реальная цена вопроса при этом? И, самое главное, попадут ли эти деньги предприятиям, оздоровят ли ситуацию на этих предприятиях, увеличится ли налоговое поступление в казну.

Условные потери бюджета от недополучения налогов подсчитали – 290 миллиардов рублей. Но облигации, они же бонды – своего рода кредиты для предприятий, за счет продажи ценных бумаг можно покрыть текущие расходы и нарастить обороты. Причем ресурсы достаются дешевле кредитных, ведь получают их напрямую, исключая банковскую маржу. А чем больше прибыль у предприятий, тем больше поступления в бюджет.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Этот механизм действовал с 2008 по 2014 год, потом был продлен на 2015-й. Показал свою эффективность, и было принято решение (и это правильно), чтобы он действовал еще 2 года – 2016-й и 2017-й.

Одна из глобальных задач белорусской экономики – привлечение иностранных инвесторов. Делать это можно и с помощью ценных бумаг. Существует специальный инструмент, так называемые депозитарные расписки. С их помощью акции белорусских предприятия смогут выйти на международные рынки капиталов. Это еще и вклад в привлекательный имидж, ведь депозитарные расписки выпускают известные мировые банки и компании.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Получается, что наши предприятия, акционерные общества имеют отношения с этой крупной финансовой компанией. И она сама уже дальше будет заинтересована, чтобы наши акции продавать, размещать на финансовом рынке вне нашей страны. Окно возможностей, которое надо использовать для привлечения ресурсов на внешних рынках.

На иностранные рынки белорусские организации предложат лишь до 25 процентов своего портфеля.