Сертификация товаров в Беларуси: что думают сами покупатели и к чему может привести отсутствие документов

Новости Беларуси. Тернистый пусть к единым правилам торговли на белорусском рынке и одинаковые требования для государственных и частных продавцов. Обязательная сертификация товаров вызвала острую дискуссию в предпринимательской среде. Торговать открыто и по документам готовы не все. А вот покупатели голосуют рублем за качество, причем качество подтвержденное. И торг здесь не уместен.

Молодая мама Ирина Стрельцова покупки привыкла выбирать тщательно – качество превыше всего. Но очередной поход в торговый центр в Могилеве закончился разочарованием. Новые лосины не выдержали и первой носки. Продавец разводит руками.

Ирина Стрельцова, житель Могилева:

Один раз надела лосины и они полностью поехали стрелками, все в дырках. Пошла заносить некачественный товар, а мне заявили, что весь товар сертифицирован и обмену и возврату не подлежит.

Недолго щеголял в обновке и минчанин Артур. Молодой человек показывает кроссовки, а точнее то, что от них осталось.

Артур, житель Минска:

Возникает вопрос, где шились эти кроссовки и как нормальная обувь может до такой степени развалиться за неделю.

Это одно из столичных обществ по защите прав потребителей. Жалобы, вроде «развалились кроссовки» или «не проработав и неделю, сломался телефон», здесь принимают едва ли не каждый день. В основном претензии на качество сложной бытовой техники, мебели, изделий из кожи, купленной на рынке или в Интернет-магазине.

Ирина Астафьева, председатель общественного объединения «Минское общество потребителей»:

Сертификация, особенно одежды, игрушек для ребенка обязательна. Она должна проходить по показателям безопасности не только из чего сделан товар, но и как сделан. Потому что бывали случаи, что и детки пальцы защемляли, и сама коляска катилась (не было ограничителя у нее).

Кто виноват, что приобретенный товар вышел из строя, покажет экспертиза. Только на это придется потратить и личное время, и деньги, и нервы. Вот и получается, что, покупая товар без сопроводительных документов, как говорят в народе ширпотреб, мы всякий раз играем в потребительскую рулетку: повезет или нет.

То, что будущее за цивилизованной торговлей, показывает и мировая практика. К примеру, в ЕС недобросовестные предприниматели за продажу некачественной продукции рискуют потерять бизнес. А за качество отвечают все звенья цепочки: и изготовитель, и импортер, и дистрибьютор. В Москве и вовсе за отсутствие необходимых документов демонтировали порядка 100 торговых павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обязательная сертификация товаров в Беларуси вызвала острую дискуссию. Оказалось, что торговать открыто и по документам готовы не все. А вот покупатели нововведение, похоже, ждали.

Минчане:

Для меня как для потребителя важно, чтобы были сертифицированы. Я должна знать, что я покупаю, из чего оно состоит, где произведено.

Если я буду знать, что он сертифицирован, соответствует каким-то стандартам, естественно, я буду только рад.

Надо, чтобы был сертификат. Иногда спрашивает, как, кто, чей, так никто не знает. Поэтому лучше, конечно.

15 февраля в Минске акция предпринимателей обернулась полным провалом оппозиции. На Октябрьской площади собралось около сотни человек. Те, кто пришли сразу, и не поняли, куда попали. Увидев политиков-оппозиционеров, отшатнулись и тут же стали уходить группами по 20-30 человек. А те, кто остались, позволили собой управлять и манипулировать, оказавшись массовкой несанкционированного мероприятия. Ведь еще накануне представители бизнес-кругов участие в нем не подтвердили.

Почему представители так называемой оппозиции воспользовались ситуацией и под видом предпринимателей вышли на митинг, остается вопросом. Может, речь идет о серых бизнес-схемах, за счет которых и кормятся они многие годы?