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МАЗ поставил новые автобусы в российский Южно-Сахалинск

15 февраля 2016 05:50
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в этом году поставит 110 единиц пассажирской техники в Южно-Сахалинск.

В российский город уже прибыли 9 автобусов для работы на маршрутах средней протяженности. Машины преодолели расстояние в более чем 10 тыс. км своим ходом, затем - на специальных железнодорожных вагонах и паромом. Кстати, в данный регион МАЗ поставил технику впервые. Водители и пассажиры новых автобусов уже сумели по достоинству оценить белорусское качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия

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