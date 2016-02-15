МАЗ поставил новые автобусы в российский Южно-Сахалинск

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в этом году поставит 110 единиц пассажирской техники в Южно-Сахалинск.

В российский город уже прибыли 9 автобусов для работы на маршрутах средней протяженности. Машины преодолели расстояние в более чем 10 тыс. км своим ходом, затем - на специальных железнодорожных вагонах и паромом. Кстати, в данный регион МАЗ поставил технику впервые. Водители и пассажиры новых автобусов уже сумели по достоинству оценить белорусское качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.