Минск и Шанхай подписали соглашение на международной выставке импортных товаров в Шанхае

Новости Беларуси. Минск и Шанхай устанавливают дружественные связи. Соответствующий документ подписан в Китае руководством двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в Шанхае проходит крупнейшая международная выставка импортных товаров и услуг, где белорусский стенд пользуется особой популярностью. Посетителям представлен экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы нашей страны.

Самые длинные очереди к национальной экспозиции выстраиваются во время дегустации белорусских продуктов. Свою продукцию привезли «Коммунарка», хлебобулочные и молочные комбинаты. Всего же в мероприятии принимают участие более 2800 компаний из 130 стран.