Новости экономики за 06.11.2018

Новости Беларуси. Беларусь может стать членом Всемирной торговой организации уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказала директор департамента по присоединению новых государств.

Наша страна не первый год продолжает переговоры. Правительство подтверждает готовность закрыть все вопросы по вступлению к следующей осени. Сейчас осталось договориться с Евросоюзом и ещё несколькими государствами, включая США. По словам представителя организации, на данный момент более 20 стран находятся в процессе присоединения, однако белорусская команда переговорщиков является одной из самых уважаемых, их очень серьёзно воспринимают все члены ВТО.

В Шанхае на китайской международной выставке импортных товаров и услуг прошла официальная церемония открытия национальной экспозиции Беларуси. Свои достижения представляют китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», Национальное агентство инвестиций и приватизации, Минпром, Минтранс, Белорусская калийная компания и другие, всего около 80 предприятий. Будут презентованы также туристические возможности Минска. Запланированы переговоры белорусской и китайской официальных делегаций.

Точно посчитать количество и спрогнозировать вероятность урожая на белорусских полях теперь возможно. Белорусские учёные разработали для этого методику прогноза урожайности трех культур: пшеницы, ячменя и рапса. В специальную программу вносят спутниковые данные (периметр и точная площадь поля) и информацию о пробах почвы и объёмах урожая за прошлые сезоны. Далее компьютер проанализирует и высчитает максимально точный прогноз урожая. Разрабатывали такой метод 4 года, его планируют использовать во всех регионах страны.

Подобную технологию прогноза урожайности применяют в США, Германии, России и других странах. Учёные считают, что разработка поможет аграриям сохранить прибыль даже в неудачные сезоны.