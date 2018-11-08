Как превратить увядающую деревню в посёлок будущего? История агрогородка Мазолово в Витебском районе

Новости Беларуси. Как превратить увядающую деревню в поселок будущего? В Витебском районе продемонстрировали на примере агрогородка Мазолово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько лет назад здесь возродили некогда убыточное сельскохозяйственное предприятие, что дало возможность трудоустройства сельчанам. Сегодня в хозяйстве работает почти 180 человек и большая часть – местные жители. Причем средний возраст сотрудников – 37 лет.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Сегодня уже мы имеем у населения, не на промышленной основе, а у населения в огороде «умную» теплицу, «умный дом». Всё управляется компьютером.

Мы имеем в социальной сфере уникальный торговый объект – кафе. Уже можно сказать, что начало деревни будущего положено.