Прямой эфир

Правительство Беларуси обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта

07 ноября 2018 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке курирующих – высшие должностные лица, члены Совета министров, руководители госорганизаций, подчиненных правительству.

Правительство Беларуси обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта-1

Так, премьер-министр Беларуси Сергей Румас закреплен за нашим основным торговым партнером – Россией, его первый заместитель – Александр Турчин – теперь курирует экспортное сотрудничество с Казахстаном, Малайзией, Сингапуром и Филиппинами. Наращивание поставок белорусских товаров в Бразилию, Гану, Нигерию и Литву в зоне ответственности вице-премьера Владимира Кухарева. Игорь Петришенко закреплен за Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Туркменистаном, Украиной и Эквадором.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 06.11.2018
06 ноября 2018 19:28

Новости экономики за 06.11.2018

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода
06 ноября 2018 11:55

В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода

Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых
06 ноября 2018 08:52

Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых