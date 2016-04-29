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Минск и Пекин стали городами-побратимами

29 апреля 2016 17:48
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Новости Беларуси. Мэр Минска Андрей Шорец выразил надежду, что Пекин и Минск выйдут на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества. Делегация из белорусской столицы посетила Китай с официальным визитом, по итогам которого подписано соглашение об установлении побратимских связей.  В первую очередь это касается вопросов экономики.

Рассматривается несколько направлений работы белорусских предприятий на рынках Пекина – в сферах медицины, продуктов питания, машиностроения, культуры. Прорабатываются вопросы обмена образовательными программами. И главное направление сотрудничества – это туризм. К слову, между городами налажен прямой авиарейс Минск-Пекин.

В столице Беларуси работают 45 предприятий с китайским капиталом, города успешно реализуют совместные инвестиционные проекты. По итогам 2015-го года объем торговли между Минском и Пекином составил 800 млн. долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Китай для нас является перспективным партнером. И об этом можно говорить даже по тем цифрам, которые сегодня есть. Возможности есть у ряда предприятий поставлять свою продукцию. В связи с этим мэром города было подписано соглашение между Пекином и Минском о побратимских связях. Оно было отработано. Мы несколько раз встречались, наполняли, дорабатывали его различными мероприятиями, как экономическими, так и культурными мероприятиями. Но сегодня интерес со стороны Пекина к нашей продукции есть.

# Экономика # Беларусь-Китай # Жанна Бирич

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