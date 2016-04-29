Премии СНГ за качество: половина призёров — белорусские предприятия

Новости Беларуси. Половина предприятий, ставших победителями премии СНГ в области качества, – белорусские. Остальные шесть из Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Премия присуждается раз в два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреатам и дипломантам будут вручены дипломы и призы. Им также дано право размещать эмблему конкурса на своей продукции.

За десятилетие победителями премии СНГ становились 24 белорусские организации. Были отмечены качество и конкурентоспособность их продукции.

Премия служит для повышения репутации производителей стран СНГ как на рынке Содружества, так и на международном.