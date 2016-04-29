Снижение кредитных ставок прогнозируют эксперты

Новости Беларуси. С 1 мая изменится важный финансовый показатель. Ставка рефинансирования будет снижена на 2 пункта до 22 процентов. Подобный шаг стал возможен благодаря стабилизации курса рубля и инфляционных процессов. Эксперты прогнозируют снижение кредитных ставок и рост спроса на заемный капитал.

Дмитрий Кириленко, начальник отдела исследований и аналитики инвестиционной компании:

Кредиты уже будут дешеветь, поэтому, в случае необходимости, можно будет пользоваться заёмными ресурсами, и они не будут так сильно ударять по финансам самой компании или кошельку граждан.

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