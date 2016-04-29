Новости экономики за 29.04.2016

Новости Беларуси. Нефть продолжает дорожать. Причина - снижение добычи углеводородов в США. Как торговалось сегодня «черное золото» и повлияло ли это на курс белорусского рубля, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

БОЛЬШОЙ БАРРЕЛЬ

Выше 48 долларов. Нефть марки Brent достигла максимума за полгода. Ситуацию определяют прогнозы энергетиков США. Запасы черного золота выросли, но, по мнению аналитиков, на рынке преобладают необоснованные оптимистичные настроения, вероятен дальнейший рост котировок. Реакция курса доллара не заставила себя долго ждать.

На белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта укрепилась к корзине. Доллар подешевел на 168 рублей и уходит на выходные на уровне 19214. Евро тоже потерял, 85 пунктов, и на ближайшие 3 дня по Нацбанку уже ниже 22-ух тысяч. Российская валюта на фоне роста цен на нефть незначительно укрепилась.

РОСТ БЮДЖЕТА

Пенсии и пособия пересчитают в мае. Правительство объявило о повышении бюджета прожиточного минимума, который с 1 числа составит один миллион 699 тысяч 430 рублей. С учётом очередного перерасчёта прибавка - почти 7% за последние 2 месяца. Дополнительные расходы государства на выплату пенсий с мая составят в месяц 20 миллиардов рублей.

СТАВКА НА ПОНИЖЕНИЕ

С 1 мая изменится и еще один важный финансовый показатель. Ставка рефинансирования будет снижена на 2 пункта до 22 процентов. Подобный шаг стал возможен благодаря стабилизации курса рубля и инфляционных процессов. Эксперты прогнозируют снижение кредитных ставок и рост спроса на заемный капитал.

Дмитрий Кириленко, начальник отдела исследований и аналитики инвестиционной компании:

Кредиты уже будут дешеветь, поэтому, в случае необходимости, можно будет пользоваться заёмными ресурсами и они не будут так сильно ударять по финансам самой компании или кошельку граждан

ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЕ

Безналичный не пройдет. Предстоящей ночью в Беларуси могут возникнуть проблемы с пластиковыми карточками. Перебои в работе банкоматов и платежных терминалов ожидаются из-за решения технических вопросов. Системы готовят к деноминации. Таким образом, с 2 часов ночи до 7 утра возможны проблемы при расчете за покупки и при снятии наличных денег.

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