Новости экономики за 22.03.2019

Новости Беларуси. В 2019 году будем возмещать в среднем 80 процентов затрат на жилищно-коммунальные услуги, а битое стекло также можно поставлять на экспорт. Об этом и не только в деловых новостях в программе Новости «24 часа» на СТВ.